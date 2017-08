Sénégal: Télécoms - Prix "Equals in Tech": Plus qu'un mois pour soumettre les candidatures

Les Prix "Equals in Tech" visent à promouvoir l'égalité hommes femmes dans le secteur des TIC.

Il ne reste plus qu'un mois pour présenter des initiatives remarquables qui mettent le potentiel des technologies de l'information et de la communication (TIC) au service de l'autonomisation de femmes et des jeunes filles et soumettre les candidatures pour les prestigieux Prix "Equals in Tech". Les candidatures sont acceptées jusqu'au 15 septembre 2017. Les candidatures venant du monde entier, y compris les candidatures spontanées, sont encouragées.

L'initiative relative aux Prix "Equals in Tech" vise à promouvoir l'égalité hommes-femmes et l'intégration de ce principe dans le secteur des technologies. Les Prix Equals in Tech font désormais partie intégrante du partenariat mondial EQUALS pour l'égalité hommes-femmes à l'ère du numérique lancé par l'UIT et ONU Femmes, avec le soutien d'un nombre grandissant d'entreprises partenaires et d'organisations non gouvernementales.

Outre qu'ils favorisent l'égalité hommes-femmes dans le secteur des TIC et permettent aux femmes d'assumer davantage de responsabilités en tant que décideurs dans ce secteur, les Prix sont également la preuve que les TIC peuvent constituer un puissant facteur d'amélioration de la situation sociopolitique et économique pour les femmes et les jeunes filles.

Les Prix "Equals in Tech" mettent aussi en lumière tous les candidats et candidates ainsi que l'action importante qu'ils mènent pour faire profiter les femmes des technologies et mettre les technologies à la portée des femmes. Dans cette optique, les candidatures venant de tous les secteurs - secteur public, secteur privé, organisations à but non lucratif, particuliers, etc - sont les bienvenues.