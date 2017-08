Madagascar: Accueil de réfugiés - Madagascar sollicité par les Nations Unies

Toutefois, cette publication, émanant du Bureau régional de l'UNHCR en Afrique du Sud, précise que le financement est disponible pour les projets sur «la prévention et intervention des cas d'apatridie » et « le soutien des réfugiées et demandeurs d'asile».

Même en cas de catastrophes naturelles ou d'autres causes, venir à Madagascar n'est point avantageux pour les réfugiés politiques et humanitaires. En termes de demande d'asile, les conditions socio-économiques qui prévalent, classent la Grande île à un choix epsilon.

Cet appel étonne les observateurs à plus d'un titre. La situation géographique de Madagascar, notamment son insularité, l'isole des déplacements massifs et forcés de population. La Grande île est située dans une zone paisible, loin des conflits en Syrie ou au Soudan du Sud.

