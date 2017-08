Maroc: L'anniversaire de la Princesse Lalla Meryem, une occasion pour saluer un engagement immuable en faveur de la Femme et de l'enfance

Rabat — La Famille Royale et le peuple marocain entier célèbrent, samedi, l'anniversaire de SAR la Princesse Lalla Meryem qui ne cesse d'exprimer son engagement immuable et ferme en faveur de la défense des droits de la femme et de l'enfant.

Ce joyeux événement, célébré le 26 août de chaque année, constitue ainsi une opportunité pour saluer les actions remarquables de SAR la Princesse Lalla Meryem visant à améliorer les conditions de la femme marocaine et à lui permettre de jouir pleinement de ses droits sociaux, économiques, politiques et familiaux, ainsi qu'à promouvoir le bien-être des enfants, en particulier ceux en situation difficile.

Dès Son jeune âge, Son Altesse Royale a occupé plusieurs fonctions qui relèvent du domaine social, notamment celle de Présidente des Œuvres sociales des Forces armées royales (FAR), le poste auquel SAR la Princesse Lalla Meryem a été nommée en 1981 par Feu SM Hassan II.

SAR la Princesse Lalla Meryem est présidente de l'Union nationale des femmes du Maroc (UNFM), de l'Observatoire national des droits de l'enfant (ONDE), du parlement de l'enfant, de l'Association marocaine de soutien à l'UNICEF et de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger.

Son Altesse Royale est aussi présidente d'honneur de plusieurs associations agissant pour le bien de l'enfance, en particulier l'Association d'aide et de soutien de l'enfant asthmatique, les "Bonnes œuvres du Cœur" et l'association "L'Avenir" des parents et amis des enfants atteints de cancer.

SAR la Princesse Lalla Meryem a pris part, en juillet 2017 à l'Hôtel des Invalides à Paris, à la cérémonie d'hommage national à Simone Veil, grande figure de la vie politique française et européenne, décédée vendredi dernier à l'âge de 89 ans.

En mai 2017, SAR la Princesse Lalla Meryem a présidé la séance inaugurale du 3ème Forum "East West and Africa Women Initiatives" (EWA) qui s'était tenue à Marrakech sous le thème "le rôle de la femme dans l'innovation et la création dans l'industrie et l'économie et son impact sur la dynamique de l'unité africaine".

Le 23 mars 2017, SAR la Princesse Lalla Meryem et le Président français François Hollande ont inauguré le pavillon du Maroc au Salon du Livre de Paris "Livre Paris" qui a mis cette année à l'honneur les lettres marocaines.

Le 22 mars, SAR la Princesse Lalla Meryem et le Président français François Hollande ont présidé, à Paris, le vernissage de l'exposition "Splendeurs de l'écriture au Maroc, Manuscrits rares et inédits", tenue sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

En sus, Son Altesse Royale a présidé le 08 mars 2017, la cérémonie de célébration de la Journée internationale de la Femme qui a été placée sous le thème "la femme marocaine, entre les défis de l'autonomisation économique et les contraintes de la protection sociale".

A cette occasion, Son Altesse Royale a remis un trophée à Mme Baba Mbala Françoise, actrice dans le domaine social au Cameroun.

Par ailleurs, SAR la Princesse Lalla Meryem a présidé le 08 janvier 2017 à la mosquée Assouna à Rabat, une veillée religieuse en commémoration du 18è anniversaire de la disparition de Feu SM Hassan II que Dieu ait Son âme en Sa Sainte miséricorde.

Son Altesse Royale a présidé, le 10 décembre 2016 au Théâtre national Mohammed V, la cérémonie d'inauguration du Bazar international de bienfaisance du Cercle diplomatique de Rabat, placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Le 20 nombre 2016, date de célébration de la Journée mondiale des droits de l'enfant, SAR la Princesse Lalla Meryem, présidente de l'ONDE, a présidé à Marrakech la 15ème édition du Congrès national des droits de l'enfant, organisé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

SAR la Princesse Lalla Meryem a donné à cette occasion, le coup d'envoi officiel du Dispositif de signalement et de défense des enfants victimes de violence, d'exploitation et de négligence, et procédé à la distribution du matériel et équipements nécessaires pour faciliter la tâche des contributeurs à ce Dispositif (avocats, psychiatres, pédiatres, assistants et assistantes sociaux).

Son Altesse Royale a pris part, le 08 octobre 2016, aux noces du Prince Leka II d'Albanie et d'Elia Zaharia, célébrées dans l'ancien Palais royal de la capitale Tirana en présence de nombreux convives de divers horizons.

L'action sociale de SAR la Princesse Lalla Meryem se concrétise également par le lancement, chaque année, de la campagne nationale de vaccination qui a permis au Maroc d'accumuler des avancées spectaculaires dans le domaine de l'immunisation et la prévention des maladies.

Ainsi, le parcours exceptionnel de Son Altesse Royale lui a valu la consécration de la presse nationale et internationale et la reconnaissance de nombreux responsables d'institutions agissant en faveur des droits des femmes et de l'enfant, une preuve éloquente d'un grand dynamisme et un dévouement infatigable pour les causes sociales les plus nobles.

En 2010, SAR la Princesse Lalla Meryem, en sa qualité de présidente de l'UNFM, avait reçu le Prix "Femmes Leaders Mondiales", une distinction internationale attribuée par l'association éponyme.

Son Altesse Royale a aussi reçu en 2011, le prix "Méditerranée pour l'Enfance". Ce prix a été décerné à SAR la Princesse Lalla Meryem par la Fondation Méditerranée pour la paix, en signe de reconnaissance pour l'ensemble de Ses œuvres et de Ses actions en faveur de la protection des droits des enfants.