Ile Maurice: Drogues dans des statuettes - Un ébéniste malgache arrêté à cité La-Cure

Une nouvelle tête est tombée dans l'affaire des meubles et statuettes malgaches retrouvés dans un conteneur au port, le 24 mai.

Ces objets étaient truffés d'héroïne et de cannabis. Un ébéniste d'origine malgache, Gérardin Lalack, âgé de 40 ans, a été arrêté jeudi 17 août. Ce dernier avait atterri à Maurice deux jours avant l'arrivée, le 21 mai, de la cargaison contenant 7,6 kg d'héroïne et 6,8 kg de cannabis d'une valeur marchande de Rs 118 millions. Il a comparu devant le tribunal de Port-Louis vendredi matin. Une accusation provisoire d'importation et de trafic de drogue est retenue contre lui.

Deux ressortissantes malgaches, Marie Gorretie Elizabeth Minoarisoa, 43 ans, et sa cousine Voahirana Hari Rakotoamavo, 41 ans, avaient été appréhendées par les douaniers et par des éléments de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), le jour de la découverte de la cargaison de drogue. Voahirana Hari Rakotoamavo avait désigné l'ébéniste comme étant la personne à qui trois tables saisies dans le conteneur étaient destinées.

Cela faisait un mois que les policiers de l'ADSU de la Metropolitan Police étaient sur la piste de Gérardin Lalack à cité La-Cure. Jeudi, peu avant 14 heures, une perquisition a été faite chez la mère d'un individu connu dans le milieu de l'ADSU. Le suspect, qui était allongé sur un sofa, a tenté de s'enfuir. Mais il a été appréhendé après une course -poursuite.

Plusieurs arrestations

L'ADSU avait avancé l'hypothèse que cette affaire pourrait avoir un lien avec la saisie de 10,5 kilos d'héroïne le 17 mai, dans un appartement à Trou-aux-Biches. Trois suspects avaient alors été arrêtés. Il s'agit d'Anthony Steeve Sam, 54 ans, habitant Roche-Bois, d'Andy Warren Mootoosamy, 24 ans, résidant à Castel et de Veemaldev Gobin, 31 ans, de Pointe-aux-Piments. Anthony Sam est connu pour ses importations de produits artisanaux de la Grande île.

Pour rappel, les deux femmes malgaches arrêtées le 24 mai travaillaient à Maurice comme colporteuses. La suspecte Voahirana Hari Rakotoamavo faisait le va-et-vient entre Maurice et Madagascar pour affaires. Quant à sa cousine Marie Gorretie Elizabeth Minoarisoa, mère d'une fille de sept ans, elle réside à Maurice depuis 2014, après avoir épousé un Mauricien. Le conteneur suspect était transporté à bord du John Rickmers. Ce navire avait jeté l'ancre au port, le dimanche 21 mai. Le conteneur avait été identifié par des éléments de la Customs Anti-Narcotic Section et passé au scanner suite aux soupçons de l'ADSU.