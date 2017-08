La victime, une habitante de Tamarin, raconte que le pêcheur, alors âgé de 22 ans, leur apportait souvent du poisson, à son frère et elle. Mais qu'au bout de quelque temps, son attitude avait changé. «Il emmenait son fils pour jouer avec mon frère et m'emmenait à l'étage de ma maison pendant que sa femme faisait le ménage... » a expliqué la victime.

La magistrate a pris en considération le réquisitoire de Me Jaysing Chummun, qui représente Jean-Claude Pierre. L'homme de loi a fait ressortir que son client possède un casier judiciaire vierge et a demandé à la magistrate de prendre note du fait que le délit at été commis en 1984. La victime avait huit ans au moment des faits. Mais ce n'est qu'en 2013 qu'elle a porté plainte contre lui.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.