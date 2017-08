Congo-Kinshasa: Le gouvernement lève la suspension sur l'exploitation forestière dans l'ex-Katanga

Après quelques mois d'interdiction, les exploitants forestiers peuvent reprendre leurs activités dans le Haut-Katanga.

Le gouvernement de la République démocratique du Congo a levé la mesure suspendant les activités d'exploitation forestière dans l'ex-Katanga. C'est ce qu'annonce un communiqué signé le 21 août par le ministre de l'Environnement et Développement durable, Amy Ambatobe.

La mesure d'interdiction a été prise le 3 mai de l'année en cours, par le gouvernement à travers son le ministère de l'Environnement et Développement durable. Le gouvernement avait ainsi suspendu l'exploitation dans l'ex-province du Katanga à cause d'une intensification d'activités forestières dans cette partie du pays. Activités caractérisées par l'exploitation illégale et le commerce illicite de certaines espèces telles que le bois rouge Padouk (Pterocarpus tinctorus).

Dans le communiqué, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Amy Ambatobe, indique qu'une enquête menée par les experts du ministère, sous l'impulsion du Premier ministre Bruno Tshibala, a permis d'identifier les failles et de prendre des dispositions correctives à même de prévenir et d'anticiper des pratiques jadis décriées. « C'est à l'issue de cette enquête qui a duré 4 mois que le ministre a décidé de levée cette suspension », annonce le communiqué.

Pour rendre effective cette mesure, une délégation des experts du ministère de l'Environnement et du Développement durable séjourne sur place dans le Haut-Katanga. Elle a procédé officiellement à la levée de la mesure. Des mesures spécifiques à l'exploitation et la commercialisation du bois rouge ont été annoncées. Parmi elles, l'obtention d'un certificat spécial tenant lieu de permis d'exploitation délivré par le ministre national ayant en charge l'Environnement et le Développement durable.

Le ministre de l'Environnement et Développement durable invite ainsi les acteurs impliqués dans ces activités au strict respect de la loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier, ainsi que des mesures d'application. « Cet aspect de choses sera vérifié pour la libération des bois saisis et entreposés », poursuit Amy Ambatobe.

Il en appelle à l'administration forestière et autres services du ministère de l'Environnement chargés du contrôle et vérification interne de veiller au respect des lois et règlements en vigueur en RDC pour garantir une exploitation durable de cette ressource.