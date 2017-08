Sénégal: Senelec lance la filiale Akilee Sa - «Une excellente réponse a l'exigence d'équité»

Le Marquis, humble, respectueux et l'homme de foi s'en est allé. A 83 ans, le Patriarche Aliou SOW avait une vie… Plus »

«Au-delà du suivi, Akilee accompagne chaque client dans l'analyse de la compréhension de son profil de consommation globale et décomposée selon les usages et au-delà des simples relevés d'indexe mensuels ou trimestriels actuellement proposés. Il détecte aussi toutes les dérives et usages inopportuns et alerte les clients en tant réel », fait-il savoir.

Selon Amadou Ly, directeur général de la société Akilee Sa, cette application permet aux clients de suivre leurs consommations de manière détaillée à tout instant depuis n'importe quel endroit au monde où ils auront accès à l'internet et sous tous les types de terminaux (ordinateurs, tablettes et smartphone).

« Je puis vous assurer que nous irons plus loin que cela, avec notamment l'intégration de la première centrale électrique virtuelle dans le réseau de Senelec très bientôt. Ce sera là une première et un véritable changement de paradigme dans notre approche pour satisfaire la demande», lance-t-il.

Ainsi, poursuit-il, Akilee permettra à Senelec de faciliter la gestion des pannes par la détection automatique des coupures et la réaction proactive des services d'assistance au client, d'accroître sa performance commerciale à travers la fiabilisation de la facturation, d'améliorer la gestion de la pointe à travers la maîtrise dynamique de la demande et de diversifier ses sources de revenus pour accroître sa capacité financière à porter ses investissements.

La société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec) a créé une nouvelle filiale dénommée Akilee Sa. Grâce à une solution informatique, Akilee Sa va aider les ménages et les entreprises à comprendre, maitriser et réduire le montant de leurs factures d'électricité afin de gagner en pouvoir d'achat.

Cette solution sera promue par la société Akilee Sa, une société technologique de services énergétiques qui va aider les entreprises et les ménages à réduire le montant de leurs factures d'électricité en s'appuyant de manière intégrée sur les technologies digitales, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.