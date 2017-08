Sénégal: Décès d'Aliou Ardo Sadio Sow de Cse - Un bâtisseur s'en est allé

Le fondateur de la Compagnie sahélienne d'entreprise (Cse), Aliou Ardo Sadio Sow, s'est éteint avant-hier, mardi 22 août, à l'hôpital américain de Paris.

Ayant réussi à faire de sa compagnie, la plus grande entreprise de Btp (Bâtiments et Travaux Publics) en Afrique de l'Ouest, Aliou Ardo Sadio Sow est aussi connu pour sa simplicité, son humilité, sa discrétion et son soutien constant aux personnes démunies. Il était ingénieur en génie civil, il avait étudié en France.

Le patron de la Compagnie sahélienne d'entreprise (Cse), Aliou Ardo Sadio Sow s'en est allé. Il est décédé avant-hier, mardi 22 août, à l'hôpital américain de Paris, la capitale française, à l'âge de 83 ans. Aliou Ardo Sadio Sow a réussi à faire de sa compagnie, le premier groupe de Btp (Bâtiments et Travaux Publics) 100% africain en Afrique de l'Ouest. Nonobstant la concurrence des Français et des Chinois, il a réussi à s'imposer et laisser ses marques au Sénégal, son pays natal, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en Guinée, en Gambie, au Sierra Leone, au Liberia et au Cameroun.

Il a gravi des échelons à grâce à sa détermination. «Je transportai des briques, des sacs de ciment. J'ai été aussi chef de chantier», raconte-t-il dans l'émission Réussir de Canal+, diffusée en avril 2016. Aliou Sow a associé rigueur et persévérance pour bâtir son empire dans les sociétés d'ingénierie. «J'étais au four et au moulin. Je me réveillai même à 3h du matin pour des visites de chantiers», confie l'homme dans cette même émission.

De la compagnie sénégalaise d'entreprise au holding

Avec à son actif, la réalisation de plusieurs bâtiments d'envergure à Dakar, Aliou Sow a créé son entreprise, la Compagnie sénégalaise d'entreprise (Cse) en 1970, période où il avait quitté le groupe pétrolier Shell, après 10 ans de travail. Il était l'un des pères de Cse dont la société française Fougerolle détenait alors les 45 % du capital. Ce n'est que six ans plus tard, en 1976, que Cse deviendra Compagnie sahélienne d'entreprise sous sa férule.

Il est parvenu, près d'un demi-siècle plus tard, à en faire un des tout premiers groupes de Btp du pays. La Compagnie sahélienne d'entreprise (Cse, devenue un holding en avril 2015) a, à son actif, plusieurs réalisations. Le pont de l'Emergence à Dakar, les travaux de bitumage de la route Kayes-Sandaré-Diéma au Mali, l'extension de la Voie de Dégagement Nord (Vdn), le siège du ministère de la Santé et l'hôtel Radisson Blu sont, entre autres projets réalisés par le géant du Btp sénégalais. Cse qui participe à la construction de l'Aéroport international Blaise-Diagne de Diass (Aibd), a aussi réalisé la route Saint-Louis-Ndioum dans le Nord du pays, le pont de Kolda en Casamance...

Le social et la solidarité en bandoulière

Ceux qui connaissent l'homme, retiennent de lui sa discrétion, la simplicité et la solidarité envers les nécessiteux. Son directeur financier, Moussa Diallo, parle d'un homme d'une solidarité sans commune mesure. Ses œuvres de bienfaisance sont visibles dans son village natal à Kadione, dans l'arrondissement de Thillé Boubacar (département de Podor) où des maisons entières ont été construites et offertes à la population à qui il distribuait aussi des vivre chaque mois, témoigne une source.

Le défunt patron de la Cse s'est aussi illustré dans la construction de mosquées. Son directeur financier, Moussa Diallo, se souvient également d'un homme rigoureux et dévoué à la tâche. Des qualités qui lui ont permis en tout temps de faire face à la concurrence étrangère. Pour la réalisation de ses travaux, le groupe Cse a toujours compte essentiellement sur un personnel totalement africain.

Un groupe solide comme héritage

Sous le poids de l'âge, le patron de Cse s'est déchargé de la gestion de son holding en début d'année. La présidence du directoire du groupe est revenue à son fils, Oumar Sow qui a gravi un à un les échelons de l'entreprise familiale. Si Ardo conduit la société de terrassement, Soseter, Mohamed Sow dirige lui la Sidh, spécialisée dans l'immobilier. Une quatrième entité la Société immobilière du Golf (Sig) est également active dans le secteur immobilier.

Le patriarche deviendra le président du Conseil d'administration du holding, histoire de garder un œil sur la gestion. Et, des fils d'Aliou Sow, seul Yérim a préféré faire cavalier seul, à la tête du groupe Teyliom qui s'active dans l'immobilier, banque, boisson, hôtellerie, etc. Selon des informations datant de 2016, l'entreprise avait réalisé un chiffre d'affaires de 100 milliards de F Cfa. Au début, cette aventure a été soutenue par un ami banquier qui avait apporté un investissement de 5 millions de FCFA (soit environ 10.000 dollars à l'époque).

Le multimilliardaire natif du Fouta s'était même essayé à la finance en devenant, durant les années 1980, actionnaire majoritaire, avec 66% du capital, de la défunte Banque sénégalo-tunisienne (Bst), avant de céder en 2006, ses actifs au marocain Attijariwafa Bank.

Abdoulaye Saly Sall, ministre conseiller du président de la République, Macky Sall, quant à lui, se souvient d'un «constructeur et un défenseur infatigable des pauvres».

Temoignages

Macky Sall, président de la république salue la mémoire d'Aliou Sow : «Un modèle de ténacité et de constance dans la quête de l'excellence»

«Je suis peiné d'apprendre la triste nouvelle du décès de Aliou Sow. Avec le rappel à Dieu de Aliou Sow, le Sénégal perd une figure emblématique de son secteur privé national. Créateur d'entreprises et philanthrope engagé, le fondateur de la Cse est un modèle de ténacité et de constance dans la quête de l'excellence. Je salue sa mémoire et présente à sa famille mes condoléances émues. Paix à son âme».

Ardo, fils d'Aliou Sow,dans l'émission Réussir de Canal+ : «Mon père nous lancé un défi... »

«En ce qui me concerne, j'ai grandi dans cette entreprise. Toutes les vacances, même en étant au lycée, je venais faire des stages à la comptabilité et un peu partout. Donc, quelque part c'est une entreprise qui fait partie de mon ADN aujourd'hui. C'est l'entreprise d'un homme qui nous a lancé un défi. En fait, il va falloir maintenir au moins le niveau auquel la CSE est arrivé.»

Moustapha Ly, un ami de la famille :«Aliou Sow est d'une humilité cardinale, sans commune mesure»

«Aliou Sow est presqu'un père pour moi. C'est un homme d'une grande pudeur, d'une très grande humilité. Il incarne aussi les valeurs de l'Islam qui dit: «occupez-vous de vos familles, vos voisins, votre pays». Aliou Sow s'est occupé de tout ça. Il est d'une humilité cardinale, sans commune mesure. En dehors de cet homme de Dieu, Aliou Sow est aussi un très grand chef d'entreprises, un capitaine d'industrie. Il a osé investir dans un secteur fermé, le BTP (les Bâtiments et Travaux Publics) qui était réservé aux étrangers. C'est pourquoi il est considéré comme un exemple, une fierté nationale voire continentale parce que ses entreprises, aujourd'hui, servent de référence aussi bien au Sénégal qu'au niveau de l'Afrique. C'est un modèle purement sénégalais qui devrait servir d'exemple.»