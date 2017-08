Sénégal: Le CNLS tire le bilan du PSN 2014-2017

Le Marquis, humble, respectueux et l'homme de foi s'en est allé. A 83 ans, le Patriarche Aliou SOW avait une vie… Plus »

Le rapport final qui sera produit à l'issue de ces ateliers de partage permettra d'apprécier le niveau de performance enregistré dans la mise en œuvre du PSN dans les régions et de relever les difficultés, défis, contraintes et recommandations.

Qui ajoute qu'au terme de la revue, un questionnaire qualitatif sera administré aux différents acteurs tels que le Gouverneur, le Préfet, les collectivités locales, le Conseiller technique Sida et le point focal Vih, etc.

Il s'agit de "revue des outils de reportage technique et financier et des modalités et délais de transmission des rapports et le partage des résultats de la mise en oeuvre de l'année 2016" renseigne un communiqué reçu à l'APS.

