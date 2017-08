Sénégal: Journalisme et spécialisation - Le Rejaques au service de l'agriculture, l'élevage et la pèche

Le réseau des journalistes associés aux questions agricoles, à l'élevage et à la pêche a été lancé avant-hier mardi 22 août au sein de l'institut sénégalais de recherche agricole (Isra). C'était dans le cadre de la promotion de l'information et la communication de qualité de ces trois secteurs qui constitue l'économie nationale du Sénégal.

Dans le cadre de la promotion de l'information et de la communication de l'agriculture, l'élevage et la pêche certains journalistes de la presse sénégalaise ont décidé de mettre en place un nouveau réseau des journalistes associés aux questions de l'agriculture de l'élevage et de la pêche (Rejaques). C'était avant-hier, mardi 22 août dans les locaux de Isra.

Selon le président du Rejaques à travers une telle association, les professionnels de l'information veulent débattre de thématiques d'actualités liées aux fortes mutations notées dans ces secteurs clés de l'économie nationale. «Le Rejaques entend éclairer les grandes problématiques agricoles : la politique agricole au Sénégal, les questions sociétales et les effets néfastes du réchauffement climatique sur l'agriculture, le bien-être animal, la volatilité des marchés et la mondialisation», a indiqué Issa Touré, président de cette association.

Pour lui, la création de ce nouveau réseau va résoudre le manque de précisions sur l'information de ces trois secteurs. Il prévoit à cet effet de faire des visites de terrain tout en renforçant la capacité des correspondants qui sont dans les régions. «Nous allons sur le terrain voir ce qui se passe en rencontrant nos confrères, les correspondants régionaux, identifier les réalités, vérifier l'information. C'est le credo du réseau, c'est-à-dire informer juste et vrai en donnant la bonne information agricole pour que les citoyens puissent saisir cette opportunité et la développer au bénéfice des populations», a soutenu le président.

Quant au représentant du ministère de l'élevage, il dira que ce réseau est arrivé au bon moment car cela va régler beaucoup de problèmes sur l'information de l'élevage au Sénégal. «Nous nous réjouissons à la mise en place de ce réseau qui, doit contribuer à l'amélioration du secteur de l'information sous les questions de développement rural», dit Mamadou Ousseynou Sakho.

Il a aussi indiqué que la création de ce réseau est une occasion pour échanger avec des bénéficiaires dans le domaine agricole technique et financier qui révèle à la base entre autres le traitement de l'information et devant permettre de mieux comprendre les sujets agricoles souvent sensibles et passionnants.

A l'en croire ce nouveau filet permettra de comprendre les grandes problématiques de l'agriculture, de débattre sur les thématiques d'actualité, de rencontrer des auteurs d'ouvrage de l'agriculture, informer sur les activités agricoles. «Cette prise de conscience vient au moment important car, d'ici peu, le visage du Sénégal va changer et ce changement a commencé avec l'agriculture. Il est urgent que les journalistes prennent en charge de cette évolution pour informer sur les mutations majeurs dans ce domaine», a indiqué Pape Samba Mbodji.