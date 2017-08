Sénégal: Gana Mbaya répond à Aida Mbodji - «Vous ne pouvez pas nous donner des leçons de morale»

Le Marquis, humble, respectueux et l'homme de foi s'en est allé. A 83 ans, le Patriarche Aliou SOW avait une vie… Plus »

Selon lui, «si les populations n'étaient pas en phase avec notre décision, elles n'allaient pas voter massivement pour notre liste. C'est la démarche de la vérité parce que c'est la démarche du développement». Et de rappeler que «le Président Macky Sall a commencé à soutenir Bambey avant que nous soyons avec lui». Il s'agit selon lui de la «réalisation du projet pilote de canalisation de la ville, de la mise en place de cette nouvelle gendarmerie qui fait partie de l'architecture urbaine de la ville et qui contribue à la sécurité des personnes et de leurs biens dans la ville et dans le département».

Et d'ajouter : «Ce ne sont pas ces gens-là (Aïda Mbodji et Compagnie, Ndlr) qui vont nous donner des leçons de morale».

Le Maire de Bambey, Gana Mbaye s'explique : «si nous pensons qu'à chaque fois qu'une personne prenne la décision, compte tenu de ses nouvelles préoccupations politiques, de changer de camp, si on peut considérer cela comme une corruption, je pense que ceux nous taxent de corrompus doivent se regarder eux-mêmes et se dire : «comment pouvons nous considérer ces gens de corrompus».

