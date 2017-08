Sénégal: Sénégal-Nigeria (54-58) - Les lionnes butent sur les D-Tigers et héritent du Cameroun en quarts

L'équipe du Sénégal a subi hier, mardi sa première défaite dans l'Afrobasket féminin qui a bouclé hier, mercredi les phases de groupe et livré les dernier tickets pour les quart de finale. Les Lionnes se sont inclinées devant les D-Tigers du Nigeria sur la marque de (58 à 54).

Les championnes en titre finissent deuxième du groupe B et héritent du Cameroun qu'il affronte demain vendredi 25 août, à partir de 20h 40.

Le Sénégal a perdu le duel qui l'a opposé au Nigeria. Les Lionnes ont été battues sur la marque de 58 à 54 pour le compte de la 5e journée bouclée hier, mercredi 23 août, au Palais du sport Salémata Maïga. Dans cette ultime bataille aux allures de finales de poules, les Lionnes ont fait face à une forte adversité. Une équipe qui ne lui a laissé aucun répit. La capitaine Aya Traoré a pourtant d'entrée mis son équipe dans la bonne voie en plantant un tir primé.

Astou Traoré sort dans le sillage et permet au Sénégal de prendre les devant ( 9-4. 5e). Ce qui oblige le coach Nigérian Sam Vincent à demander un temps mort pour réajuster son schéma tactique. Les D-Tigers imposent leur jeu intérieur. Akhator Arsatin (15 points ; 13 rebonds) pèse dans la raquette et permet au Nigeria de prendre l'avantage à la fin du premier quart temps d'une courte tête (13-14).

Le Sénégal reste collé aux basques de l'adversaire (22-25. 5e). Mais en panne d'adresse sur les tirs extérieurs, à l'image de Mame Marie Sy, les Lionnes laissent l'initiative du jeu à la bande à Elonu Adaora (16 point). Le Nigeria conforte son avance qu'il porte + 8 à la pause (26-34).

Au retour des vestiaires, les Lionnes engagent une rude bataille autour de la raquette. Le pivot des Lionnes Ramata Daou est mieux présent sur les rebonds. Oumou Khayri Thiam s'illustre sur les tirs extérieurs et permet aux Lionnes de rester sur les talons des D-Tigers (39-42. 7e). Mais c'était sans compter avec la belle réussite des protégées de Sam Vincent aussi bien sur les tirs à mi distance que dans les tirs primés. Les Lionnes vont également jouer de mal chance avec la sortie de la scoreuse Astou Traoré.

Le Nigeria en profite pour empocher le gain de l'avant dernier acte de jeu avec un écart 7 points (41-48). Le dernier quart temps, les coéquipières de Mame Diodio ne lâchent pas prise. Elles ont sorti leurs griffes et jettent leur dernières forces dans la bataille à l'image des pivots Aicha Sidibé, Aminata Fall et autre Lika Sy remis sur le parquet par le coach Tapha Gaye.

Ce qui aura un écho favorable sur le tableau d'affichage des Lionnes puisque le Sénégal accuse un retard de deux petits points après un précieux panier inscrit par Aïcha Sidibé (52-54. 6ee). C'est le tournant de la rencontre. Les D- Tigers restent toutefois solide et arrachent la victoire sur la marque de 58 à 54.

Le Nigéria tombe sur l'Egypte

Après la fin du premier tour et le jour de repos qui sera observé ce jeudi, place sera faite demain vendredi au quatre match de quarts de finale. En terminant deuxième de la poule B, les Lionnes retrouvent en quarts de finale, le Cameroun qui s'est classée troisième à l'issue de la dernière journée du groupe A, conclue par une défaite face au Mali (69-35).

A la tête du classement du groupe B, le Nigéria va croiser la Côte d'Ivoire, qui a terminé 4ème du groupe du groupe A. Quant au Mali, pays hôte du tournoi et deuxième du groupe B, il croisera l'Egypte. Seule invaincue dans le groupe A, l'Angola, fera face au Mozambique.

REACTIONS

Moustapha Gaye, sélectionneur des lionnes :«Un match très défensif»

«C'était un match difficile. C'était un match très défensif et cela ne pouvait être que comme ça. On a fait tourner toute l'équipe. Nous sommes dans un championnat africain où perdre un match n'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est d'aller au bout. J'avais envie de voir toutes mes filles dans un contexte pareil. Parce que l'évaluation à partir de demain (ce jeudi, Ndlr) va être très déterminante pour les quarts de finale. Je suis content de l'ensemble de l'équipe. Ce qu'elles sont faites est bon. On a préféré faire la rotation entière, parce que cela ne sert à rien de jouer à 7 dans un match sans gros enjeu parce qu'on est déjà en quart».

«Beaucoup de choses à améliorer dans le secteur offensif»

«Il y a beaucoup de choses à améliorer dans le secteur offensif, parce qu'il y a des gens qui croit dur comme fer qu'un championnat se gagne à partir de la défense. Moi, je fais partie des rares qui croient qu'un championnat se gagne par l'attaque. Il faut marquer plus que l'adversaire pour gagner. Sur le plan offensif, il faut qu'on retrouve nos automatismes, améliorer les rotations et la lucidité dans les moments de tirs».

«Le Cameroun, c'est le même type de jeu que le Congo»

«Le Cameroun, c'est le meme type de jeu que le Congo. C'est en cela que le match contre le Congo va nous servir de repère. C'est le finaliste de la dernière édition. Donc, on va les prendre très au sérieux et dès demain (jeudi, Ndlr) on va se remettre au travail».

Fatou Dieng, meneuse des lionnes : «Cette défaite est la bienvenue»

«En 2015, on avait perdu 2 matches, cette année on en perd qu'un seul et s'il faut perdre pour être championne, on le veut bien. Cette défaite est la bienvenue parce que ça nous permet de nous refaire, de dire qu'on n'est pas les meilleures. Il faudrait qu'on augmente notre rythme de jeu. Qu'on augmente la défense pour pouvoir gagner».

Ndéye Séne : «On a manqué d'adresse»

«C'était un match très difficile et tactique. Aujourd'hui, je pense qu'on a manqué d'adresse. Mais, il n'y a pas péril en la demeure. C'est un championnat, le Nigéria a terminé premier du groupe nous, on est deuxièmes. Maintenant, on va essayer d'aborder les quarts de finales dans les meilleures conditions».