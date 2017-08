Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Les Maï-Maï Simba investissent le site minier de Kalay Boeing

Kalay Boeing, un site d'exploitation artisanale de l'or, est occupé depuis mardi 22 août par les Maï-Maï Simba, dans le territoire de Walikale (Nord-Kivu). Cette occupation pourrait entrainer la baisse de la production et des effets néfastes sur la vie socioéconomique de la population, selon des sources de la société civile locale.

Les acteurs civils et politiques locaux indiquent que ces Maï-Maï rodaient, depuis plus d'une semaine, autour de ce site et ils ont fini par l'occuper.

Le secrétaire général du Bureau d'études et d'appui au développement du territoire de Walikale (BEDEWA) Prince Kihangi, redoute des répercussions négatives sur la qualité des minerais en provenance de ce site.

«On voudrait qu'à travers ces sites déjà qualifiés et verts [dont les produits sont acceptés sur le marché et ne sont pas considérés comme des minerais en lien avec des conflits armés], il y ait des recettes et des recettes qui contribuent au développement des milieux locaux.

Mais, s'ils doivent encore s'attaquer à ces sites et les occuper, c'est que ça pourra avoir des répercussions sérieuses négatives sur la vie des populations civiles et sur les activités des exploitants miniers artisanaux qui sont sur ces sites», explique M. Kihangi.

Lorsqu'il est signalé la présence d'un groupe armé dans un site, a-t-il expliqué, «ce site ne répond plus aux critères pour être accepté comme site validé et vert.

Et une fois, constaté, qu'il y a même un simple passage d'un seul élément d'un groupe armé, cela amène déjà à douter de la qualité des minerais qui vont provenir de ce site-là».

Il a par ailleurs lancé un appel aux miliciens pour qu'ils puissent vider le lieu sans délai. «Pour éviter que les minerais qui quittent Kalayi Boeing ne puissent contaminer d'autres sites qualifiés de vert, nous leur demandons de quitter Kalayi Boeing pour nous éviter le pire», a déclaré M. Kihangi.

Kalay boieng est parmi les 17 sites miniers validés, sur plus de 80 que compte le territoire de Walikale.