En dépit de sa victoire aux élections législatives du 30 juillet dernier, dans la commune des Parcelles assainies, Benno Bokk Yaakaar (Bby), a tiré à boulets rouges contre leur principal adversaire dans la localité.

En conférence de presse hier, mercredi 23 août, le Comité électoral de Bby aux Parcelles, à sa tête le député Alioune Badara Diouf, réclame un audit de la gestion qu'il juge «népotique, solitaire, non transparente» de la municipalité par le maire Moussa Sy, non sans demander sa révocation pour diverses raisons.

Après le maire de la ville de Dakar, Khalifa Sall, dont la détention fait suite au rapport de l'Inspection générale d'Etat (Ige) après une enquête dans sa municipalité, la coalition Benno Bokk Yaakaar des Parcelles assainies réclame l'audit du maire de leur commune. En effet, les camarades du ministre de l'économie, des finances et du plan, non moins tête de liste départementale de la coalition Bby à Dakar, Amadou Ba, veulent que la gestion de leur principal rival à la tête de la commune, soit fouillée par les enquêteurs de l'Ige.

En conférence de presse hier, mercredi 23 août, le député Alioune Badara Diouf et compagnie ont tiré un bilan «sombre» du maire Moussa Sy. Pour M. Diouf «avec plus de 20 milliards à raison de 2 milliards par an, le maire n'a fait aucune réalisation aux Parcelles assainies».

Le poulain du ministre d'Etat, Mbaye Ndiaye trouve que leur adversaire politique fait dans la gestion «népotique, solitaire, non transparente», depuis 10 ans à la tête de la commune. Pis, après avoir cité «les nombreuses carences» de l'édile de la localité, notamment la «gestion nébuleuse des subventions des Asc», tout comme «la problématique des bourses», ou encore la non tenue de réunion du Conseil municipal «depuis le 3 janvier 2017» en dépit de la loi qui stipule que «chaque trimestre le Conseil doit se réunir», Alioune Badara Diouf et compagnie réclament purement et simplement la «révocation du maire» Moussa Sy, candidat déchu de la coalition Mankoo Taxawu Senegaal (Mts), lors des législatives passées.

Le Comité électoral de Bby aux Parcelles a, par ailleurs, tiré un bilan satisfaisant du scrutin dernier. De l'avis du député de l'Alliance pour la République (Apr), la victoire de Benno aux Parcelles avec un écart de 971 voix par rapport à la coalition Mts du maire de la collectivité «confirme sa suprématie dans la commune». Pour lui, cette victoire de Bby n'est que le fruit des «nombreuses réalisations du président Macky Sall et des chantiers en cours».

Il a ainsi battu en brèche les accusations des «mauvais perdants», notamment le transfert d'électeurs, l'utilisation massive d'ordre de missions, tout comme la supposée importante manne financière déployée par le ministre de l'Economie et des finances, Amadou Ba. Contrairement à ceux qui se sont attaqués à la «mauvaise organisation» du scrutin, les poulains du président Macky Sall aux Parcelles félicitent le ministre de l'intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo pour avoir «battu le record en terme de retrait de cartes d'électeurs depuis l'indépendance, car plus de 80% des électeurs ont reçu leurs cartes biométriques, avec 54% de taux de participation».