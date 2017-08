Sénégal/Kenya: CHAN «Kenya 2018» - La Guinée élimine encore les Lions locaux

Et de trois ! Après 2014 et 2016, le Sénégal va rater pour la troisième fois d'affilée la phase finale des championnats d'Afrique de football (CHAN), exclusivement réservés aux joueurs évoluant sur le continent.

Comme en 2016, les «Lions» locaux, pourtant vainqueurs (3-1) à l'aller, ont été éliminés par le Syli local de la Guinée victorieux (5-0) hier, mercredi 23 août à Conakry.

Le Syli local de Guinée a complété hier, mercredi 23 août, la liste des seize qualifiés pour le CHAN 2018, l'équivalent de la CAN pour les joueurs locaux, dont la phase finale se jouera au Kenya en 2018. Comme lors de la précédente édition en 2016, l'équipe nationale locale de la Guinée a éliminé encore le Sénégal, battu (5-0), grâce à un hat-trick de Sékou Amadou Camara, buteur du Horoya AC.

Le Syli local menait déjà 3-0 à la mi-temps grâce à Sékou Amadou Camara, Mohamed N'diaye et Ibrahima Sory Sankhon, celui-là qui a raté le penalty dès le début du match. Avec cette lourde défaite, le Sénégal, vainqueur de la manche aller par 3-1, va manquer une troisième fois d'affilée une phase finale de CHAN, une compétition réservée aux joueurs évoluant dans les championnats locaux d'Afrique.

La RDC et le Mali aussi éliminés

La grosse surprise, la RDC et le Mali, respectivement tenant du titre et dauphin, ont échoué dès les qualifications. Les léopards ont été éliminés par le Congo voisin et le Mali par la Mauritanie.

Deuxième grosse surprise, la Guinée Equatoriale, qualifiée grâce au forfait du Gabon, le Kenya et la Namibie vont découvrir le tournoi du CHAN pour la première fois.

Dernière surprise, c'est l'élimination, pratiquement, des pays aux championnats forts. L'Afrique du Sud, la Tunisie, l'Egypte, l'Algérie, le Ghana, la RDC.

Moustapha Seck, Entraineurs des «Lions» locaux : «L'état du terrain ne permet pas de jouer au football»

«Je pense qu'il n'y a pas de faiblesse de mes joueurs pour ce match retour. C'est l'état du terrain qui ne nous permet pas de jouer au football. Il faut dire que si c'était un autre pays outre que le Sénégal, le match n'allait pas se jouer. Il allait être reporté. On a voulu coûte que coûte jouer ce match qu'on avait programmé hier, (mardi, Ndlr). Or, l'état du terrain d'hier comme aujourd'hui (hier, mercredi, Ndlr), je ne pense pas, qu'il y ait une différence. Il fallait jouer ce match parce que c'était le dernier match des qualifications. On n'a pas vu de la fébrilité de la part de mes joueurs. C'est parce que tout simplement le terrain n'offrait pas une possibilité de jouer au football. Et je dis bien football, dans le vrai sens du mot».

Lappe Bangoura, Coach de l'équipe de la Guinée : «Un match à sens unique»

«Au match aller, on avait joué avec un 4-3-3 et on a eu la sortie prématurée de Sekou Omar Camara sur blessure. D'ailleurs, c'est ce qui a compliqué notre jeu à Dakar. Après, c'était au tour du gardien de faire deux grosses bourdes pour offrir un but gratuit à l'équipe du Sénégal. Pour ce match retour, on a eu à corriger les erreurs commises à l'aller et puis changer de schéma tactique pour ce manche retour en mettant un 4-1-3-2 avec trois meneurs de jeu et mettre le bloc de l'équipe très haut avec un pressing presque sur tous les ballons. Sur ce, le match s'est joué à sens unique. Tout ce qu'on a préparé aux entrainements a été un récital dans ce match retour. Si vous regardez un peu le match, on est passé sur les cotés pour avoir nos deux premiers buts. A l'entrainement aussi, nous avons travaillé les coups de pieds arrêtés. Ce qui nous a valu notre troisième but sur corner. Et sur le plan physique, on était supérieur à l'adversaire. Malgré l'état de la pelouse, on a réussi à réduire les espaces entre les lignes pour ne pas laisser à l'adversaire le soin de construire».