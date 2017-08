Sénégal: Note de lecture - Damné en années

revue litteraire

Kemit (Franck Mboumba) Editions Kusoma 2016. 122 pages

Kemit, toujours dans ce texte, a le goût de la périphrase qui vous donne la vague impression, parfois, qu'il cherche ses mots, qu'il joue les impersonnels ou qu'il chercherait plutôt à garder la distance, sans citer qui que ce soit, mais sans avoir non plus peur de s'impliquer.

La preuve, avec ces allusions à des nations africaines quinquagénaires, plus ou moins manipulées qu'elles seraient par des «renégats» et autres «hommes politiques beaux parleurs», sans nom là encore.

Kemit parle politique, comme il parle d'immigration, cette «aventure ambiguë» dit-il, clin d'œil très entendu au célèbre ouvrage de Cheikh Hamidou Kane, que le poète-slameur n'hésite d'ailleurs pas à comparer à une de ces nouvelles formes d'esclavagisme, où l'on entrerait avec désespoir à bord de «fragiles embarcations» ; «comme dans les entrailles d'un négrier»... Quant aux «violentes métropoles», qui devraient «nous présenter des excuses», elles nous font «les poches depuis plus d'un demi-siècle». Lorsqu'elles ne finissent tout simplement pas par «déshumaniser» ceux d'entre eux qui seraient assez paumés, sinon assez désespérés, pour se retrouver ici ou là «sans-papiers», sans identité.

Entre les lignes, il arrive que l'on tombe sur un poète-slameur doublé d'un être complexe fait de mille et un fragments, et lui-même préoccupé par la question des «origines»... «Apprends-moi l'origine de ma noirceur épidermique», écrit-il donc à la page 31, dans un poème intitulé «Ame du Sud».

Mais moins le côté biologique finalement, malgré les quelques références à son pays natal, le Gabon, que cette «lignée spirituelle» dont parle Kemit, entre le Nil et la Nubie, et cette façon qu'il a de définir la «fraternité» : «c'est avoir la même couleur de sang», dit le poète, qui dit encore que nous autres êtres humains descendons moins d'un «primate» que d'un être tout-puissant, mystérieux.

Idem pour son idée de la «spiritualité» justement, qui se rapprocherait davantage de la façon de vivre, donc sans querelle de clocher, et sans aucune «différence entre God, Dios, Tata Nzambé, Amon (ou) Allah», ou qui se contenterait d'invoquer le Ciel ou ce mystérieux être suprême. A ce sujet d'ailleurs, Kemit va jusqu'à dire que le respect dû à la Nature est en soi un «acte de foi».

Dixit un auteur qui a du mal à cacher cette sorte de fascination qu'il a pour le secret, les mystères et les symboles, et qui vous dira donc que tout n'est pas logique, ni rationnel, ni visible, et qu'il y a forcément un peu de mystère dans l'air.

Y compris chez Kemit lui-même qui sait aussi bien se montrer codé ou secret, qu'intime, ou presque... Jusqu'à vous parler de ses «démons», de ces mots qu'il dit devoir à la solitude, la sienne, ou au «mal de vivre» d'un auteur à qui il arrive parfois de broyer du noir. Lorsqu'il ne donne tout simplement pas l'impression de penser tout haut.

«Damné en Années», c'est aussi toute une série d'hommages, symboliques (de l'allusion à la fidèle citation) à des hommes et femmes politiques, de science ou de Culture : Andrée-Marie Diagne, la «fileuse d'amour», Germaine Anta Gaye, «l'équilibriste du mot», Senghor, Sankara, Nkrumah, Amilcar Cabral, Cheikh Anta Diop, Eza Boto, Sembene Ousmane, Aimé Césaire, le capitaine Charles N'Tchoréré, Frantz Fanon, et ses «37 ans de vie, courte mais exemplaire», etc.

Un ensemble de textes auquel il ne manquerait peut-être que la scène d'un poète-slameur, histoire de donner une certaine présence à ces écrits que le silence des pages, noir sur blanc, a presque l'air de désincarner. Et pour entendre ne serait-ce que le bruit de «Tam-Tam», intitulé de ce poème de Kemit qui a un peu le même rythme que le «Femme noire» de Senghor.

Pour comprendre la démarche de l'auteur, il suffirait peut-être de ces quelques lignes :

«Au fin fond de mon écriture

Réside le tréfonds de la négritude

Une histoire de lutte et de douleur

Un passé de mépris envers ma couleur».