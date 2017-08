Congo-Kinshasa: Drame de l'Ituri - Une vague soudaine de messages de compassion

Plusieurs messages de compassions sont subitement tombés ces dernières quarante-huit heures en faveur des victimes de la catastrophe naturelle du glissement de terre de Tara qui a fait plus de 200 morts.

De la présidence de la République aux chancelleries présentes à Kinshasa, en passant par des acteurs politiques et ceux de la Société civile, tout le monde éprouve de la compassion pour les morts de l'Ituri.

Une forte pluie a provoqué un glissement de terrain, le mercredi 16 août, dans la localité de Tara, en province de l'Ituri. Cette catastrophe naturelle a fait plus de 200 morts engloutis dans de gravats. Seuls quelques quarante morts ont été extraits des pierres qui ont rasé ce village des pêcheurs au bord du lac Albert.

Le vice-gouverneur de l'Ituri est arrivé sur les lieux, le samedi 19 août, au moyen d'un hélicoptère de la Monusco. La visite de l'autorité provinciale s'est limitée à évaluer le besoin des rescapés et familles de victimes en vue de la mobilisation de l'aide.

Cependant, au cours de cinq premiers jours qui ont suivi ce drame, aucune réaction n'est venue notamment de Kinshasa où le gouvernement central est resté silencieux. Un silence qui frise l'indifférence. C'est à partir du mardi 22 août que les premières réactions ont surgi.

Dans un communiqué officiel daté du 22 août, la présidence de la République exprime sa « consternation » suite au glissement de terrain survenu à Tara et qui a causé « d'importantes pertes en vies humaines ». Au nom du chef de l'Etat, Néhémie Mwilanya présente les « condoléances les plus attristées à tous les compatriotes ainsi qu'aux riverains éprouvés ». Par la même occasion, la présidence de la République a instruit le gouvernement à « prendre toutes les dispositions nécessaires pour venir en aide aux populations sinistrées ».

Dans la même journée de mardi, la primature s'est réveillée et a publié un message de compassion en faveur des victimes de la catastrophes de Tara.

Le coup de gueule de Kamerhe

Le même mardi, le président de l'UNC, Vital Kamerhe a tenté de se rendre sur le lieu du drame. L'ancien candidat à la présidentielle de 2011 a été bloqué à quelques kilomètres de Tara. «Le gouvernement congolais est incapable de prévenir les catastrophes humanitaires», a regretté mardi 22 août le président de l'UNC, Vital Kamerhe, rapporte Radio Okapi. Il s'est ainsi exprimé à son arrivée à Bunia en Ituri, pour «compatir avec les victimes du drame de Tara» et assister aux obsèques du député John Tinanzabo, ancien candidat gouverneur, membre du parti politique UPC de Thomas Lubanga.«Je suis venu compatir avec tous les Ituriens à double titre. Le décès de John Tinanzabo et la catastrophe qui a emporté beaucoup de personnes», a affirmé l'opposant Vital Kamerhe.

Pour Vital Kamerhe, ce gouvernement est très limité. «Le gouvernement a démontré ses limites. Il devient un gouvernement qui ne fait que des funérailles partout. Les gens meurent et il y a des groupes armés qui tuent. C'est un gouvernement incapable de sécuriser et de prévenir des catastrophes humanitaires», a-t-il déploré.

Les USA et la Chine compatissent

Il a invité le gouvernement à réagir face à ce drame, notamment en assistant les familles des victimes ainsi que les rescapés. Selon Vital Kamerhe, le gouvernement devrait présenter une nouvelle vision du Congo. «Le Congo est un grand pays qui peut se relever rapidement. Et quand il va se relever, c'est non seulement les Congolais qui vont en profiter, mais aussi tous les pays environnants et l'Afrique toute entière», a conclu Vital Kamerhe.

De son côté, Noël Tshiani Muadianvita, économiste résident aux Etats-Unis et candidat à l'élection présidentielle congolaise, a présenté aussi ses condoléances aux familles éprouvées et à la nation toute entière. «Je voudrais assurer la population que la tâche du gouvernement prochainement élu sera de pallier ces manquements graves et de déployer tous les moyens nécessaires pour sécuriser le peuple congolais et lui venir en aide en cas de ce genre de catastrophes naturelles», peut-on lire dans un communiqué qu'il a publié mardi 22 août.

L'ambassade des Etats-Unis à Kinshasa a également adressé ses condoléances aux familles des victimes dans la journée du 22 août. De même, l'ambassade de Chine en RDC a présenté ses condoléances pour les morts de Tara, au cours d'un tête-à-tête à Kinshasa avec She Okitundu, le ministre des Affaires étrangères de la RDC.