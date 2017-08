Congo-Kinshasa: Une femme à la tête du Syndicat des enseignants du Congo

L'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) a réaffirmé mercredi 23 août… Plus »

Au nombre des dossiers qui se dressent sur la voie de la nouvelle équipe, il y a, entre autres, la précarité des salaires avec un pouvoir d'achat raboté par la dépréciation de la monnaie nationale ; la part du budget de l'Etat ; la prise en charge des enseignants NP et NU, etc.

« Je venais d'être engagée comme enseignante à l'EP I Kokolo. Mon directeur m'a envoyé un matin assister à une réunion syndicale à Matete sous un arbre. Là, j'ai fait la connaissance de Benjamin Mukulungu, alors secrétaire général de l'AEZA (association des enseignants du Zaïre), devenu plus tard SYEZA (syndicat des enseignants du Zaïre), puis SYECO. A côté de lui, il y avait Enos Bavela et Naupess Kibiswa », a-t-elle raconté ses débuts au syndicat.

Syndicaliste de première heure, qui est de tous les combats, Mme Tshiyombo rompt avec une tradition qui s'est conjuguée au masculin. C'est même une première dans l'histoire du syndicalisme congolais. C'est aussi la preuve que le syndicat est un vivier de démocratie au sens plein du terme. On doit dire également que le SYECO travaille réellement pour la promotion des droits de la femme. Surtout quand on sait que le poste de secrétaire général était exclusivement convoité par les femmes. Cécile Tshiyombo avait pour challenger Béatrice Bolampekwa.

Après treize ans de présence à la tête du comité national du Syndicat des enseignants du Congo, le plus représentatif du secteur de l'éducation en RDC, Jean-Pierre Kimbuya passe le témoin à Cécile Tshiyombo. Ainsi en ont décidé les enseignants affiliés à ce syndicat et ce, au terme de deux jours des travaux du 4ème congrès ordinaire électif tenus du 21 au 22 août à la Maison de la Laïcité de Kinshasa (MLK), à Limete.

