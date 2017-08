Afrique: Pêche artisanale - Une activité de subsistance pour 100 millions de personnes à soutenir et à protéger, selon la FAO

Une nouvelle étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) montre que la pêche artisanale peine à être compétitive en raison des cadres réglementaires qui tendent à l'ignorer ou qui sont formatés pour répondre aux problématiques des grandes flottes de pêche commerciale.

Les deux-tiers des poissons consommés par les humains sont capturés par les pêcheurs artisanaux. La FAO souligne que les technologies et pratiques utilisés par ces derniers s'adaptent en général très bien au cadre écologique et sociale dans lequel elles sont utilisées.

Intitulée 'Les Directives pour la pêche artisanale : mise en œuvre à l'échelle mondiale', l'étude de la FAO présente plus de 30 cas de figure allant du Groenland jusqu'à l'île de Zanzibar et traite de problèmes variés tels que l'égalité des sexes et l'utilisation durable des ressources.

L'étude rend compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des Directives d'application volontaire visant à assurer la durabilité de la pêche artisanale dans le contexte de la sécurité alimentaire et de l'éradication de la pauvreté.

Un document approuvé en 2014 dont l'objectif est de renforcer les moyens d'existence des 100 millions de personnes travaillant dans le secteur de la pêche artisanale et d'améliorer leur contribution à la nutrition et à la sécurité alimentaire mondiale.

« Il est maintenant temps que les décideurs politiques prennent des mesures concrètes - qui porteront sur la législation mais aussi le renforcement des capacités techniques au sein des communautés de pêcheurs - afin de s'assurer de la bonne mise en œuvre de ces Directives », a déclaré dans un communiqué la responsable des questions liées à la pêche artisanale durable à la FAO, Nicole Franz.

« La cohérence des politiques, fruit d'une collaboration inter ministérielle sur le commerce, l'environnement, le tourisme et les questions relatives au développement socio-économique, doit être un élément central qui permettra de protéger les droits et les moyens d' existence des personnes, souvent pauvres et marginalisées, qui exercent dans le secteur de la pêche artisanale » a-t-elle ajouté. « Le chemin sera long et ardu mais il existe plusieurs points de départ donc oui, nous pouvons le faire ».

Des modes de vie différents et des techniques viables

L'un des problèmes clés liés à la pêche artisanale réside dans les droits fonciers, qui selon les Directives, doivent être conçus en se basant sur les droits de l'homme, une perspective qui prendra également en compte les complexités locales relatives à la pêche artisanale.

Par exemple, dans les îles Solomon, la législation concernant les droits de propriété sont basées sur des principes coutumiers, donnant aux locaux un droit de pêche exclusif et définissant de manière stricte la manière dont ils s'y prennent.

Par ailleurs, leurs captures ne doivent pas être destinées à la vente mais à la consommation personnelle, au troc ou utilisées dans le cadre de cérémonies. Par conséquent, ces traditions ne jouent pas en faveur des pêcheurs non autochtones.

La protection environnementale

Un autre défi émergent est de savoir comment garantir l'accès continu des pêcheurs artisanaux aux aires marines protégées, où dans certains cas toute activité de pêche est interdite.

Les compromis à faire entre d'un côté, la protection des ressources marines et d'un autre, la protection des moyens d'existence et la sécurité alimentaire des communautés vulnérables, doivent être soigneusement examinés, souligne la FAO

Le Costa Rica, un pays pionnier dans la création de zones dédiées à la protection de la biodiversité, met actuellement en œuvre avec l'aide la FAO, les Directives sur la durabilité de la pêche en utilisant une nouvelle approche qui met les pêcheurs artisanaux (beaucoup d'entre eux sont nouveaux dans le domaine et originaires de la campagne) au centre du dialogue afin de leur permettre d'utiliser davantage de ressources marines de manière durable.