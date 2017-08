Cameroun: Fermeture des églises de réveil à Yaoundé

Les débits de boisson également dans le viseur du gouverneur du Centre, Paul Naséri Bea.

Lors de sa tournée de prise de contact avec les populations de l'arrondissement de Yaoundé 2ème la semaine dernière, le gouverneur de la région du Centre a condamné des pratiques ayant cours dans les églises clandestines et les bars.

Il s'agit plus précisément des églises dites de réveil et les bars qui poussent comme des champignons dans la capitale camerounaise et qui fonctionnent dans l'illégalité pour la plupart. Le gouverneur récrimine le fait que ces établissements nuisent à la tranquillité des populations.

Lors de sa tournée de prise de contact la semaine dernière, Paul Naséri Bea a été clair : « La liberté des uns s'arrête où celle des autres commence. Ce n'est pas en criant toute la nuit et en empêchant les autres de dormir que Dieu saura que vous l'avez loué », a-t-il martelé.

Puis s'adressant aux tenanciers des débits de boissons, il reproche à ces derniers de ne plus respecter les heures de fermeture et d'ouverture de leurs établissements. « La dépravation des mœurs est en hausse dans ces lieux ; ce qui encourage l'alcoolisme, la prostitution, le banditisme et bien d'autres fléaux qui gangrènent la jeunesse.

On note également des endroits où des jeunes filles servent toute nue. Ceci doit changer», a-t-il claironné.

Dans l'optique de mettre fin à ces pratiques qui ne respectent pas la réglementation, le gouverneur du Centre a appelé l'ensemble de ses collaborateurs à une franche collaboration et à une forte mobilisation. «Je demande aux différents responsables, de prendre les mesures fortes en fermant toutes les églises de réveil et bars qui violent la loi. Ces mesures doivent être prises dans les plus brefs délais, parce que la rentrée approche», a-t-il rappelé.

Outre ces problèmes concernant les églises dites de réveil et les débits de boisson, Paul Naseri Bea entend également combattre le désordre urbain.

A titre de rappel, seuls 47 communautés religieuses sont autorisées au Cameroun, les autres officient dans l'illégalité. Par le passé, les autorités ont pris sur elles l'initiative de fermer des églises ne disposant pas d'acte d'autorisation, mais cela a été sans succès.

Le 01er août 2013, le souspréfet de l'arrondissement de Yaoundé 1er, Jean-Paul Tsanga Foé aujourd'hui à la retraite, avait procédé à la fermeture de cinq églises de réveil illégalement ouvertes dans sa zone de compétence.

Cette interdiction n'a duré que quelques jours car le 26 août de la même année, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation (Minatd) a demandé aux différents sous-préfets de la région du Centre de revenir sur leur décision. Reste à savoir si le gouverneur Paul Naseri Bea ne sera pas à son tour « rappelé à l'ordre ».