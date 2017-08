Congo-Brazzaville: Cuvette/Santé - Plus de 50 millions FCFA pour améliorer la performance des structures sanitaires

Réuni au cours de la 7e session ordinaire organisée à Owando, le Comité départemental de coordination et de suivi (CDCS) de la Cuvette a adopté le 16 août un financement de 53.282 millions FCFA. Cette somme devrait servir de primes de motivation du personnel et au fonctionnement des structures bénéficiaires du Financement basé sur la performance (FBP).

Ce financement s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième Programme de développement des services de santé (PDSS II), projet cofinancé par le gouvernement congolais et la Banque mondiale. C'est une stratégie par laquelle les structures sanitaires sont subventionnées sur la base de leur performance, soit sur la quantité et la qualité des soins de santé offerts à la population. Elle profite aussi bien au régulateur des services, à l'agent de santé qu'au patient.

Les structures sanitaires en contrat avec le PDSSII donc bénéficiaires de ce financement de 53. 282 millions FCFA sont, entre autres, la direction départementale de la santé ; deux districts sanitaires (Owando ; Makoua ; Mossaka et Loukolélas), deux hôpitaux de base (l'hôpital 31 juillet 1968 d'Owando et de celui de Mossaka) ainsi que quinze Centres de santé intégrés (CSI) de la Cuvette.

En effet, la somme octroyée à ces structures sanitaires constitue des allocations financières mises à leur disposition après vérification de leurs indicateurs produits (qualité et quantité). D'après le manuel de procédure du financement basé sur la performance et le nouveau tarifaire défini par le cabinet du ministère de la Santé et de la population, 20% de ce montant permettront de payer les primes de motivation liés à la performance ainsi que l'ensemble du personnel des structures sanitaires selon la grille de répartition en fonction des catégories professionnelles bien définies. Les 80% serviront, quant à eux, au fonctionnement des structures sanitaires (supervision ; acquisition des médicaments et autres intrants).

Notons que la 7e session ordinaire du Comité départemental de coordination et de suivi (CDCS) a été présidée par le secrétaire du bureau exécutif du Conseil départemental de la Cuvette, Sylvain Ebalé. Elle avait pour objectif de restituer et de valider les données issues des prestations des structures impliquées dans le FBP dans le département de la Cuvette en vue d'améliorer les indicateurs de santé.

Outre l'adoption du financement, les participants ont également examiné et adopté les recommandations de la 6e réunion du CDCS, et les résultats obtenus par chaque structure ainsi que les factures correspondantes. Ainsi, après adoption de cet ordre du jour avec amendement, le coordonnateur adjoint de Standards et indicateurs pour l'innovation sociale, Agence de contractualisation et de vérification- (ACV-Siis), dans la Cuvette, Faustin Ekoura, a présenté les résultats du 2e trimestre 2017. A cet effet, le comité a adopté les résultats de la performance et les factures y afférentes de chaque structure.

Quelques recommandations

À l'issue des travaux, les participants ont formulé plusieurs recommandations. Il s'agit, entre autres, de renforcer les capacités des agents des formations sanitaires dans la gestion financière ; d'élaborer des plans de management et autres activités du Paquet minimum d'activité (PMA). Ils ont aussi demandé l'organisation des sessions d'auto-évaluation sur la grille de la qualité des Formations sanitaires (Fosa); l'élaboration d'un état de besoin du personnel en vue d'un plaidoyer auprès du Conseil départemental. Il y a enfin le renforcement des équipes-cadres des districts sanitaires sur la supervision et l'application en totalité du nouveau tarifaire par les Fosa ainsi que la dotation de celle-ci en schémas thérapeutiques et des ordinogrammes.

Analysant les conclusions de cette rencontre, le secrétaire du bureau exécutif du Conseil départemental de la Cuvette a souligné que les factures validées l'ont permis de savoir que le financement basé sur la performance est une stratégie innovante. Car elle permet de récompenser ceux qui ont réalisé de bonnes performances. Selon lui, la stratégie est un ouf de soulagement pour le système de santé en cette période que traverse le pays. « J'invite ceux qui ont bien travaillé de maintenir les performances sinon aller loin. Mais à ceux qui ont eu de faibles performances, de doubler d'efforts afin d'améliorer la qualité de leur prestation car il s'agit d'une gestion axée sur les résultats », a-t-il déclaré.

Représentant de la société civile à cette session, Marien Koumou Atipo a reconnu qu'il « y a un grand travail qui se fait au niveau des formations sanitaires. Actuellement, ces formations tiennent compte de la performance où les subsides sont payés à base des résultats. Nous allons continuer à sensibiliser la communauté pour augmenter l'utilisation des formations sanitaires ».

Le président du comité de santé Owando I, Anatole Itoua Onguelet, pense que cet échange vient de rappeler leur rôle consistant à assurer la promotion des services délivrés par les formations sanitaires. Il a rappelé que le Comité de santé joue le rôle de relai entre la communauté et le centre de santé.

Rappelons que ce programme de financement s'exécute actuellement dans sept départements du Congo : Pointe-Noire ; Niari ; Bouenza ; Pool ; Brazzaville ; Plateaux et la Cuvette.