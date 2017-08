Centrafrique: Le maire de Begoua lance un SOS en faveur des sinistrés

Ces personnes sinistrées sont accueillies temporairement dans des familles d'accueil et Antoine Bénanou s'inquiète de l'augmentation de ses dépenses quotidiennes. « Ma famille est composée de huit membres. Nous avons accueilli quatre personnes sinistrées qui sont nos voisins. Les dépenses journalières ont sensiblement augmenté. Nous avons suspendu le petit-déjeuner le matin afin de répondre à ces exigences humanitaires et nous ne mangeons qu'une seule fois par jour maintenant », a-t-il témoigné.

Plusieurs maisons se sont écroulées suite à la pluie diluvienne qui s'est abattue sur une partie de Bangui et Begoua dans la nuit du 22 août. Jean-Emmanuel Gazanguenza appelle la Croix-Rouge et la communauté internationale à l'aide en faveur des sinistrés après le constat des dégâts.

