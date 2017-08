Mali: L'Etat reprend pied à Kidal

Selon le chargé à la communication de la CMA, Ag Mohamed, « la Mission de l'ONU au Mali (Minusma) a joué un grand rôle pour aboutir à cette trêve ». Le gouverneur a pu s'installer dans ses fonctions, parce que « le Gatia et la CMA ont engagé des discussions dans la localité d'Anéfis, au sud de Kidal, et sont tombés d'accord sur une trêve sur le terrain, marquée notamment par le gel des positions », a confirmé la Minusma. « Les deux parties ont accepté de ne pas faire usage de leurs armes », a précisé une source sécuritaire au sein de cette force onusienne.

« Je suis bien arrivé à Kidal. Tout se passe bien pour le moment (... ). On peut effectivement dire que c'est un début de retour de l'Etat sur place », a déclaré par téléphone le gouverneur, Sidi Mohamed Ag Icharach, venu de Bamako, à plus de 1.500 km de Kidal « Le gouverneur de région est arrivé en tenue d'apparat. Il a été reçu royalement par les populations et la Coordination des mouvements de l'Azawad (CMA), formée d'ex-rebelles touaregs », a, pour sa part, déclaré un responsable de la coordination. L'information a été confirmée de source proche du groupe d'autodéfense touareg Imghad et alliés (Gatia), un mouvement pro-gouvernemental rival de la CMA.

