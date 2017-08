Mali: L'Etat approuve les travaux de fourniture et d'installation de groupes électrogènes à Kidal

L'exécution de ce marché s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'Urgences sociales d'accès à l'énergie 2017-2018 du Président de la République, en particulier la réhabilitation des installations de production et de distribution de l'énergie électrique dans les régions du Nord du Mali.La réalisation du marché contribuera, notamment à la relance économique et à lutte contre l'insécurité dans la Région de Kidal.

Selon les termes du communiqué, le présent marché, conclu entre le Gouvernement de la République du Mali et l'Entreprise SIBAT-SA, concerne la fourniture et l'installation de groupes électrogènes, d'armoire, de système contrôle-commande et la construction d'un poste d'évacuation.

Sur le rapport du ministre de l'Economie et des Finances, le Conseil des Ministres a adopté, un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux de fourniture et d'installation de groupes électrogènes dans la centrale thermique de Kidal en lot unique.

