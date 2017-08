Kenya: La Cour suprême veut couper court à la polémique qui monte

Après les élections générales du 8 août dernier, et la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta, son adversaire Raïla Odinga a déposé un recours devant la plus haute institution judiciaire du pays.

Les magistrats doivent rendre leur verdict d'ici huit jours. Mais l'opposant a déclaré que la décision des juges ne pouvait se substituer à la voix de 15 millions de personnes, tandis que le chef de l'État réélu affirme de son côté être certain de sa victoire.

La Cour suprême kényane tente de mettre fin à la guerre des mots qui se joue entre Uhuru Kenyatta et Raila Odinga sur les recours déposés par l'opposition. Alors qu'elle doit rendre son verdict d'ici un peu plus d'une semaine, la plus haute juridiction du pays a décidé de siffler la fin de la récréation.

Les sept juges ont ordonné aux partis d'arrêter de chercher à orienter les décisions de la Cour, d'éviter d'influencer le public sur la façon dont les magistrats devaient traiter les recours. La Cour Suprême a demandé à chacun de s'abstenir de défendre son cas sur la voie publique et de le faire uniquement devant les magistrats.

Duel de déclarations

Une réaction ferme qui intervient après la polémique lancée mardi 22 août par Raïla Odinga. L'opposant a déclaré que les sept juges pouvaient « être intimidés, corrompus ou bien faire des erreurs ».

Le candidat de la coalition NASA, qui en est à sa quatrième présidentielle et potentiellement quatrième défaite, a rappelé qu'il s'était déjà tourné vers la Cour en 2013 et ajouté que les Kényans « essayaient toujours de comprendre » le verdict de l'époque.

Our statement on the filing of our Presidential Election Petition at the Supreme Court of Kenya #NASAPetition pic.twitter.com/CDt3cQTzZ0

Raila Odinga (@RailaOdinga) 19 août 2017

Ce jeudi matin encore, l'opposition a réagi. La Nasa a dénoncé « la tentative du pouvoir de se présenter comme l'autorité légitime », ajoutant que « ses crimes seraient révélés devant la justice ». L'opposition a enfin traité le chef de l'État et son parti comme « les plus grands fraudeurs de l'histoire du Kenya ».

De son côté le pouvoir affiche une confiance totale. « Il n'y a pas à s'inquiéter. La vérité nous libérera », a estimé le sénateur de la majorité Kipchumba Murkomen.

Mardi lors d'une cérémonie religieuse organisée pour le 39e anniversaire de la mort de Jomo Kenyatta, le père d'Uhuru Kenyatta, celui-ci s'est lui-même dit certain que « Dieu lui donnera[it] la victoire ».

Unity and development will remain Kenya's guiding lights https://t.co/omnBxGdFEC pic.twitter.com/x3rv8c2WZG

Uhuru Kenyatta (@UKenyatta) 22 août 2017