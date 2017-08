Cameroun: Une nouvelle cuvée au Cenajes

Le 9 août 2017 restera à jamais gravé dans les mémoires des 60 lauréats des promotions 2015 - 2017 du Centre national de la jeunesse et des sports de Kribi (CENAJES).

La main droit sur le cœur, les étudiants, arrivés en fin de formation, ont promis servir le Cameroun. Dans les yeux de leurs parents, camarades et amis, brillaient donc les étoiles de leur réussite.

C'était alors un jour de joie et de fierté pour ces nouveaux diplômés du CENAJES. Répartis en deux groupes, mais unis pour une même cause, les 29 instructeurs de jeunesse et d'animation et les 31instructeurs principaux de jeunesse et d'animation sont prêts à servir.

Selon le ministre de la Jeunesse et de l'Education civique (Minjec), Mounouna Foutsou, les lauréats des promotions 2015 et 2017 devraient aller au-delà de leurs efforts pour transformer la jeunesse camerounaise à travers les savoirs-être et les compétences nécessaires à son épanouissement et contribuer ainsi à la réalisation satisfaisante des grands défis qui interpellent le ministère de la Jeunesse et de l'Education civique.

« Réarmement moral de la jeunesse pour l'émergence du Cameroun en 2035». Tel est le nom de baptême de ces deux promotions.

Un nom fort évocateur parce que, selon le Minjec, les lauréats 2015 et 2017 ont l'obligation d'inculquer l'amour de la patrie aux jeunes camerounais.

Aussi, chacun des lauréats doit porter en lui, le plan triennal spécial-jeunes dans les structures d'encadrement du Minjec.