Mali: Le gouvernement indique les produits assujettis à la redevance radio-TV

Au Mali, suite au rapport du ministre de l'Economie numérique et de la Communication, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret déterminant les produits assujettis à la redevance radio-TV et les modes d'indexation et de recouvrement.

Dans le contexte de la transition numérique marquée par une concurrence de plus en plus forte, souligne le communiqué, la mise en place d'une redevance dédiée à l'audiovisuel est incontournable pour permettre à l'Office de Radio-Télévision du Mali de disposer de ressources indispensables à l'accomplissement de ses missions en particulier la promotion des langues et cultures nationales.

L'institution de la redevance radio-TV s'inscrit dans ce cadre et est perçue sur les produits suivants : les appareils audiovisuels et produits dérivés, la téléphonie et le dividende numérique.

Le projet de décret adopté fixe aussi le mode d'indexation et les modalités de recouvrement et de reversement des produits de la redevance instituée.