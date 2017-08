Sénégal: Agenda de développement de l'Afrique - La CEA et la CUA se donnent la main

«Une coopération solide entre nos deux institutions est cruciale pour faire avancer la transformation structurelle de l'Afrique».

Tels sont les mots de Vera Songwe, Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l'Afrique (CEA), dans un communiqué, lors de sa première réunion officielle, ce mardi 22 août 2017, avec le Président de la Commission de l'Union africaine (CUA), Moussa Faki Mahamat.

Selon un communiqué, dans le cadre de leurs discussions sur les moyens à mettre en place pour avancer le programme de développement de l'Afrique, Vera Songwe souligne l'intégration régionale et la Zone de libre-échange continentale (ZLEC) comme étant des «domaines nécessitant notre action urgente ».

Elle fait remarquer que si ces domaines prioritaires sont menés à bien, la ZLEC et l'intégration régionale accélèreront considérablement la croissance des économies africaines, créeront des emplois et rendront la paix sensible à la dimension genre.

Pour sa part, Mahamat félicite Mme Songwe pour son nouveau poste en tant que secrétaire exécutive de la CEA. Le président de la CUA dit qu'en plus de l'intégration régionale et de la ZLEC, la CEA et la CUA doivent sérieusement réfléchir sur la solution optimale pour les États membres conformément à l'AGOA et aux APE, commençant par les réunions d'Abidjan en Novembre.

Les deux dirigeants soulignent le besoin d'avoir une approche intégrée pour la mise en œuvre des Agendas 2030 et 2063 et conviennent de tenir régulièrement des réunions afin d'évaluer les progrès réalisés de part et d'autre à l'égard des principaux problèmes que connait le continent.