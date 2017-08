Tunisie: Une baisse de 18.2 points

Cette dégradation a touché la plupart des secteurs à l'exception du secteur de l'industrie manufacturière qui a affiché une amélioration de la situation.

En revanche, cette baisse a marqué spécifiquement le secteur du commerce qui a enregistré une dégradation importante de la qualité du climat d'affaires, suivie par celle du secteur du bâtiment et celui des services. Selon les chefs d'entreprise interrogés, la dégradation de l'activité de ces secteurs est expliquée principalement par la baisse de la demande et qui représente aussi un des obstacles majeurs à l'investissement.

En effet, la diminution du niveau de la demande est liée principalement à la détérioration du pouvoir d'achat du consommateur face à l'évolution des prix. En référence à l'indice de confiance des consommateurs du deuxième trimestre de 2017 publié par l'Iace, environ 54% des consommateurs interrogés ont des problèmes financiers qui se posent comme obstacles à l'achat.

Les services

L'indicateur correspondant aux services a perdu 11 points au cours du deuxième trimestre par rapport au premier trimestre de 2017.

Selon le solde d'opinion des chefs d'entreprise interrogés, les principales raisons pour lesquelles le climat d'affaires de ce secteur s'est détérioré pendant les trois derniers mois sont la décroissance du volume de la demande, la diminution de la part de marché à l'extérieur et l'accroissement des conditions de l'accès au crédit. Par ailleurs, même pour les trois prochains mois, les chefs d'entreprise sont pessimistes, et ce, concernant la situation globale de l'économie et ainsi l'évolution du niveau de l'activité de ce secteur.

L'industrie manufacturière

L'indice du climat des affaires dans le secteur des industries manufacturières a enregistré une augmentation d'environ 9 points par rapport au premier trimestre (T1 : (-8.7) ; T2 : (0.89)). Une amélioration qui résulte de l'évolution de la demande, ainsi que de la production et l'augmentation du prix de vente local et étranger. Par conséquent, pour les trois prochains mois, les chefs d'entreprise entrevoient la croissance du secteur. En effet, ils prévoient une augmentation de la demande ainsi que la vente vers l'extérieur, et une amélioration de la situation financière de leurs entreprises.

Le commerce

L'indicateur correspondant au secteur du commerce a perdu 32.01 points par rapport au premier trimestre de 2017. En effet, cet indice affiche la plus faible valeur durant les cinq dernières années. Une baisse qui peut être expliquée, selon les chefs d'entreprise interrogés, par la détérioration de la branche d'activité et la décroissance de la demande qui représente une des barrières majeures à l'investissement au niveau de ce secteur. Par ailleurs, ces chefs d'entreprise sont pessimistes concernant la situation en général de ce secteur pour les trois prochains mois. En effet, ils pensent que la demande va baisser et qu'il y aura une dégradation de la situation financière de leurs entreprises.

Le bâtiment

Enfin, en ce qui concerne le secteur du bâtiment, l'indice affiche -27.48 au T2 contre (-4.8) au T1. Cette baisse a été marquée par une détérioration de l'activité du secteur pendant les trois derniers mois. En effet, l'indicateur a perdu 39 points par rapport au premier trimestre. Ainsi, les estimations des chefs d'entreprise pour les prochains mois annoncent, d'une part, une décroissance de la situation de l'activité du secteur, spécifiquement pour les chantiers publics et, d'autre part, la détérioration de la situation financière des entreprises. Cela étant, le climat d'affaires est une notion clé dans les prévisions sur la croissance économique d'un pays. En effet, une amélioration du climat des affaires pour les prochains mois encouragera l'investissement et ainsi fera repartir la croissance.

L'indicateur permet de connaître le sentiment des professionnels sur le climat économique actuel et futur dans les différents secteurs d'activité. L'indice décrit la perception et l'anticipation sur la situation financière du ménage ainsi que sur la situation économique générale du pays. L'échantillon de l'enquête comprend 300 entreprises. Et l'enquête est menée à travers 4 questionnaires à raison d'un questionnaire par activité.