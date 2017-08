Tunisie: Soutenir les futurs talents

Mais ces enfants ont besoin, avant tout, d'un soutien, d'un appui et d'un amour pour qu'ils puissent grandir dans un environnement affecteux et agréable. Déjà, dans les villages SOS, chaque enfant a une idée sur le métier qu'il veut exercer une fois devenu grand. Ils sont tous ambitieux et veulent devenir des personnes importantes dans la société : médecin, pilote d'avion, vétérinaire, ingénieur, architecte...

«Je serai pédiatre»

Le témoignage de l'une de nos marraines qui a posé cette question à Hiba, une fillette de cinq ans du Village d'Enfants SOS de Siliana, est particulièrement touchant. Elle aussi a su immédiatement répondre à la question qu'on lui posait au sujet du métier qu'elle voudrait exercer quand elle sera adulte : «Je serai pédiatre, car je voudrais aider les enfants malades comme ma grande sœur à guérir».

Et pourtant, deux ans à peine, Hiba ainsi que ses deux sœurs se sont retrouvées abandonnées, seules au monde sans aucune famille pour les recueillir et les élever. La probabilité que Hiba devienne un jour pédiatre était alors infime. Quel avenir peut bien attendre un enfant rejeté, abandonné et vivant sans l'amour d'une famille et d'un foyer chaleureux?

Aujourd'hui, pour Hiba, cet avenir s'annonce bien meilleur et elle peut réaliser son rêve. Elle a trouvé la chaleur d'un foyer dans le Village d'Enfants où elle vit auprès de Amel, sa maman SOS, une belle personne au grand cœur. Quand on lui demande si elle a des hobbies, Hiba répond : «Non, seulement étudier». Car elle est bien déterminée à réaliser son rêve, notre pédiatre en herbe ! SOS Villages d'Enfants est tout aussi déterminée à soutenir Hiba dans son projet. Les citoyens peuvent continuer à soutenir la noble mission de cette structure qui abrite, suit et enseigne d'autres enfants comme Hiba, et ce, en faisant des dons réguliers. Car élever un enfant requiert beaucoup de moyens. Et, au Village d'Enfants, il y a encore 443 autres enfants, qui ont chacun leur rêve.

Il est possible de devenir parrain ou marraine, faire partie des amis des villages d'enfants SOS et de faire un don en ligne (http://sosve.tn/don-en-ligne/)

Ajouté le : 24-08-2017