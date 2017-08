Ile Maurice: Investissements - Les projets majeurs de la Chine à Maurice

Montants investis : parmi les investissements en provenance des pays émergents, la Chine a investi Rs 8,2 milliards à Maurice au cours de ces cinq dernières années alors que l'Inde en a investi Rs 2,1 milliards et les pays afri- cains Rs 18,5 milliards (majoritairement de l'Afrique du Sud), selon les derniers Direct Investment Flows publiés par la Banque centrale. Ces données excluent toutefois l'apport du secteur de Global Business, dont l'Inde était jusqu'ici le principal marché pour Maurice, et les nombreux dons offerts par l'Inde à Maurice au fil des années.

Écoles primaires, hôpitaux, smart cities, aéroport, projets immobiliers... La liste des investissements et constructions chinoises est longue, très longue. Elle devrait davantage grossir avec la première session de travail qui a eu lieu le jeudi 17 août entre le ministère des Affaires étrangères et le nouvel ambassadeur de Chine, Sun Gongyi.

