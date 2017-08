Ile Maurice: Bodha-syndicats du transport - Nouvelle réunion dans un mois

«Mo mission pa fer ban employés perdi travay. Il y aura de la sécurité de l'emploi. 200 autobus opéreront avec le métro express. Sans oublier les nouvelles routes qui seront construites. Comme il y aura plus de bus, il y aura plus de garantie d'emploi dans toutes les compagnies d'autobus», a fait ressortir Nando Bodha.

Lors d'une conférence de presse à l'issue de la rencontre, le ministre a indiqué qu'il mettra plusieurs feeder buses sur le trajet du métro express. Ainsi, toutes les 5 minutes, un bus ralliera les grandes rues de la capitale, dont John Kennedy et Labourdonnais. C'est la compagnie UBS qui desservira cette ligne. Même principe pour la région d'Ebène, Rose-Hill, Bagatelle. Le contrat sera alloué à Rose-Hill Transport Ltd. Douze autobus desserviront cette ligne.

