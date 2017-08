Tunisie: Rien que la victoire

Sous pression, les coéquipiers de Boufalgha ont donc vite repris le chemin du stade pour préparer leur prochaine confrontation face au COM, au stade 7-Mars de Ben Guerdane.

Nombreux et variés étaient les exercices physiques et tactiques effectués au cours des séances d'entraînement. Pas d'absents ou de blessés parmi l'effectif. Il est certain que l'homogénéité et les réflexes entre les joueurs du onze type s'améliorent, au fil des jours. Le volet mental n'a pas été en reste. Arracher la première victoire est le principal objectif pour l'USBG qui n'a pas encore trouvé le chemin des filets. En face, le COM a déjà perdu à deux reprises et il fera de son mieux pour arrêter l'hémorragie. La partie s'annonce donc difficile pour les deux protagonistes.

Les mêmes

Pour ce qui est de la formation, il est fort probable que Hakim Aoun reconduise les mêmes acteurs ayant donné la réplique à l'EST. C'est l'option tactique qui serait portée vers l'attaque. L'USBG joue sur son tapis synthétique et devant son public. La victoire ne devrait pas lui échapper pour se mettre sur les rails et se réconcilier avec ses fans. Pour ce faire, l'entraîneur alignerait Khalfaoui dans la cage. Bellagha, Hassine, Coulibaly et Boufalgha formeront la ligne défensive. La zone médiane sera meublée par le quatuor Jacob, Jebali, Taboubi et Jemmali, alors que le duo Ellafi-Ben Salem jouera en attaque.