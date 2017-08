Tunisie: «L'édition 2017, un succès remarquable»

Selon la même source, les contours et la nature de ce remaniement n'ont pas encore été fixés,… Plus »

Après plus de 40 ans, le festival, a-t-il tenu à préciser, est toujours sous le joug des dettes cumulées depuis le début des années 70 et estimées à 90 mille dinars. En vertu d'un accord conclu avec les créanciers, la direction actuelle du festival, au terme de son mandat de trois ans, aurait remboursé, selon ses dires, une grande partie de ces dettes. M. Sifaoui a déclaré que depuis l'année dernière, la direction du festival a déjà entamé le remboursement, en payant 30 mille dinars: une seconde tranche de 20 mille dinars sera remboursée cette année et 10 mille dinars en 2018.

L'engouement n'était pourtant pas le même pour d'autres spectacles de qualité, comme ceux du groupe tunisien de métal «Myrath», de la Canadienne Natasha St-Pier, du trio algérien Babylone, du concert «Tayer» du ténor tunisien Hassan Doss, de la pièce théâtrale «30 ans déjà» de Taoufik Jebali et également de l'opérette «Lemdina» de Nafaâ Allani. Cependant, le public présent a été «largement stupéfait et satisfait» de la performance de ces soirées, a constaté M. Sifaoui.

Etalé sur une période de plus d'un mois, le festival, qui se tient annuellement au théâtre de plein air au Fort espagnol de Bizerte, a connu une affluence majeure pour la totalité des spectacles à vocation commerciale mais avec une présence timide du public pour certains spectacles qu'on peut «considérer non commerciaux».

D'après une première évaluation, tenue la veille de la soirée officielle de clôture, M. Sifaoui a avancé que le festival a réussi à réaliser son équilibre financier, avançant un chiffre de recettes de l'ordre de 40 mille dinars. En ce qui concerne l'affluence du public venant même de l'extérieur de Bizerte, Sifaoui a signalé la présence de 9 à 10 mille spectateurs et parfois plus pour certains spectacles.

Faisant le bilan de cette édition, M. Sifaoui a tenu à mentionner que l'édition 2017, qui s'est tenue du 14 juillet au 18 août, a misé dans sa programmation sur des spectacles aussi bien à vocation culturelle que commerciale. Ainsi, a-t-il mentionné, sur les 22 spectacles, 11 sont classés culturels et 11 autres commerciaux. Dans ce sens, il a fait part de sa satisfaction, surtout que cette édition était difficile à plus d'un égard, selon ses propos.

Le festival international de Bizerte a, par rapport à l'édition précédente, connu en sa 35e édition de 2017 un succès remarquable à plus d'un titre : affluence importante du public, une programmation diversifiée et un équilibre financier, a déclaré le directeur du festival Mehdi Sifaoui, dans un entretien avec l'agence Tap.

