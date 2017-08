Tunisie: N'doye opérationnel...

Selon la même source, les contours et la nature de ce remaniement n'ont pas encore été fixés,… Plus »

Les autres postes ne connaîtront pas a priori de changements, tant ils n'ont pas décelé d'insuffisances notoires au plan du rendement de leurs titulaires, à l'instar de celui de gardien de but, où le suppléant de Rami Jridi, Mohamed Hédi Gaâloul, a été bien au niveau de l'attente. Il sera ce vendredi reconduit au poste. Tout comme Houssem Dagdoug au poste de latéral gauche, où il a excellé dimanche dernier face au Stade Tunisien, aux côtés de l'autre jeune, Houssem Ben Ali, actif et clairvoyant à la fois dans ses manœuvres.

On s'attend, par ailleurs, à voir au cours du match le retour de l'avant sénégalais Mohamed Waliou N'doye, au poste, après son rétablissement d'une entorse au genou. Le joueur, au long cours, est pour le moment disponible. Il est appelé à donner à la ligne avant un nouveau souffle propre à lui conférer l'efficacité escomptée. Et puis, Alaâ Marzouki, acculé au banc des remplaçants lors des deux précédentes journées pour méforme, sera sollicité cette fois dès le coup d'envoi pour constituer avec Maher Hannachi les deux pourvoyeurs de balles à la ligne avant.

En fait, c'est surtout au niveau de la ligne avant que le bât blesse. Les ratages monstres devant les bois adverses nécessitent assurément une révision de certains choix tactiques, propres à lui conférer plus de percussion et de tonus dans ses manœuvres.

Pour le moment, ce dernier demeure au poste, tout comme l'ensemble de son staff, appelés à être plus rigoureux, et plus exigeants envers leurs protégés.

