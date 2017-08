Tunisie: Le M.A.E convoque l'ambassadeur turc en Tunisie

Selon la même source, les contours et la nature de ce remaniement n'ont pas encore été fixés,… Plus »

Dans une vidéo publiée récemment, le «prédicateur» égyptien Wajdi Ghanim a qualifié le président de la République Béji Caïd Essebsi de «criminel, mécréant, apostat et laïc» sur fond des propositions qu'il avait avancées, le 13 août, sur l'annulation de la circulaire interdisant le mariage d'une Tunisienne à un non-musulman et sur l'égalité dans l'héritage.

L'ambassadeur turc a dit comprendre totalement la position de la Tunisie et estimé que les déclarations de Wajdi Ghanim sont «inacceptables», relevant qu'il a suivi les réactions de l'opinion publique tunisienne à la suite de ces déclarations et s'engageant à informer les autorités de son pays de la teneur de la rencontre, ajoute la même source.

Le ministère des Affaires étrangères a convoqué hier l'ambassadeur de Turquie en Tunisie, Omar Faruk Dogan, pour lui faire part de «sa vive condamnation des déclarations graves du dénommé Wajdi Ghanim» et lui exprimer «son étonnement de voir cette personne profiter de sa résidence en Turquie pour attaquer l'Etat tunisien et ses symboles».

