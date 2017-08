Tunisie: Le pays ancré dans sa dimension africaine

Selon la même source, les contours et la nature de ce remaniement n'ont pas encore été fixés,… Plus »

Le forum vise à promouvoir la Tunisie en tant que destination privilégiée pour les étudiants et stagiaires africains dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle.

Ce forum, le premier du genre, se tient à l'initiative du Conseil d'affaires tuniso-africain en partenariat, notamment, avec les ministères tunisiens de l'Enseignement supérieur et de la Formation professionnelle et de l'Emploi ainsi qu'avec des universités tunisiennes privées.

Il a appelé à multiplier ces rencontres de manière à ancrer davantage la Tunisie dans sa dimension africaine et consolider sa présence dans cet espace vital et prometteur, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le chef de l'Etat s'est félicité, à cette occasion, de l'organisation de telles manifestations importantes en Tunisie et fait part de sa considération et de ses encouragements à toutes les initiatives visant à renforcer la coopération entre la Tunisie et les pays africains dans tous les domaines.

