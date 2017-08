Sénégal: Les soutiens de Khalifa Sall se tiennent prêts à payer sa caution

Ces proches du maire incarcéré veulent réunir rapidement la somme colossale de 1,8 milliards de FCFA et la verser en caution. « Tout en respectant la position de Khalifa qui ne le cautionne pas, nous nous sommes aussi dit que l'on ne pouvait pas nous refuser le droit de dire que nous nous préparons en conséquence pour mettre de côté une cagnotte pour couvrir une caution que nous paierons, non pas de la poche de khalifa mais de l'apport volontaire et citoyen des habitants de Dakar et des populations sénégalaises qui pensent qu'il y a là une injustice », explique Mamadou Mignane Diouf, membre du collectif « Solidarité et soutien à Khalifa Sall ».

Cependant, le collectif « Solidarité et soutien à Khalifa Sall » n'a pas décidé de stopper sa collecte de fonds. Une campagne a même été lancée en Europe : « Deux Euros pour Khalifa Sall » et aux Etats-Unis, « Deux dollars pour Khalifa Sall ».

Elle avait été interrompue le temps de la campagne électorale pour les législatives. Le collectif Solidarité et soutien à Khalifa Sall, qui en est à l'origine, affirme avoir déjà recueilli des dons provenant du Sénégal et de l'étranger. Une libération sous caution n'est pourtant pas à l'ordre du jour pour les d'avocats assurant la défense de l'élu.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.