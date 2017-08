Tunisie: Attention à la marche

Selon la même source, les contours et la nature de ce remaniement n'ont pas encore été fixés,… Plus »

Les Aghlabides doivent dépasser les séquelles de leurs revers face au SG et l'ESM et retrouver la réussite malgré la difficulté de la mission face au CSS.

Et l'entraîneur aghlabide de souligner : «Nous sommes conscients du grand travail qui nous attend pour reconstruire l'équipe. Nous avons projeté un programme de remaniements dans les différents compartiments du jeu pendant la trêve du championnat. La charge est importante, mais il faut bien gérer les prochaines rencontres à commencer par celle d'aujourd'hui face au CSS. Nous allons nous concentrer sur ce match et oublier les derniers revers. Nous avons besoin du soutien moral de notre public pour éviter la pression».

Le vent de scepticisme chez les supporters aghlabides n'a pas épargné les dirigeants. Certains membres ont été déçus et ont cherché démissionner à cause des difficultés budgétaires et de l'intervention de certains proches du club pour semer la zizanie dans le groupe.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.