Sénégal: Des opérations de curage menées à Ziguinchor pour prévenir les inondations

"Sous la supervision des autorités administratives et locales, des techniciens ont déjà identifié les sites inondables. En tant que ministère de tutelle nous sommes là pour apporter des solutions transitoires et soulager un peu les populations touchées par les inondations", a assuré M. Ndong.

"Des entreprises sont déjà mises à contribution pour procéder au curage et, au besoin, ouvrir des brèches et creuser des tranchées pour un meilleur drainage des eaux de pluie", a-t-il ensuite assuré à la fin d'une visite des quartiers exposés aux risques d'inondation, dans la commune de Ziguinchor, en présence de certains de ses collaborateurs, des autorités administratives locales et de quelques députés.

"A Ziguinchor, nous avons constaté deux problèmes majeurs : l'engorgement des canaux et des caniveaux par les ordures ménagères et l'ensablement causé par le drainage des eaux", a d'abord signalé Pape Gorgui Ndong.

