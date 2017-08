Sénégal: Coopération forestière - La FAO réaffirme sa disponibilité à accompagner le pays

Dans cette perspective, a ajouté l'expert, "il s'agira d'analyser les facteurs de réduction des ressources financières dans le secteur forestier et de proposer des mesures de redressement pour le financement de nouveaux programmes et de projets forestiers prioritaires".

"Il s'agit également, d'harmoniser les politiques, les lois et les règlements forestiers en tenant compte des spécificités agro écologiques, de promouvoir et l'établissement et le maintien d'un réseau d'aires protégées, partagées et de développer un meilleur système de leur gestion", a ajouté le représentant de la FAO au Sénégal.

A ce titre, le Plan de convergence pour la gestion et l'utilisation durables des écosystèmes forestiers en Afrique de l'Ouest, adopté à Abidjan (Côte d'Ivoire), en septembre 2013, "ambitionne entre autres, de promouvoir l'utilisation rationnelle du patrimoine forestier partagé et ou transfrontalier", a-t-il indiqué.

Elle "touche aussi l'accroissement de l'équité socio-économique et l'amélioration du bien-être des populations par l'appui à la foresterie rurale et à la gestion durable des écosystèmes dans particulièrement les zones fragiles", a-t-il ajouté à l'ouverture d'un atelier de validation du Programme national d'investissement forestier du Sénégal.

Dakar — L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), par la voix de sa représentante résidente, a réaffirmé mercredi sa disponibilité à poursuivre sa "longue et dynamique" coopération forestière avec le Sénégal.

