Sénégal: Afrobasket féminin 2017 - Cinq joueuses ont marqué le premier tour

Elle est Vice-championne d'Afrique en 2005 et 2011. Elle est médaillée de bronze au Championnat d'Afrique en 2013 et devient la meilleure marqueuse de l'édition avec 125 points. En 2015, Astou est championne d'Afrique.

En effet, avec une moyenne de 25 points par match, Astou assure à cette 25 éme édition de l'Afrobasket féminin et reste la joueuse la plus décisive de cette équipe sénégalaise.

Rapide, puissante, agressive et très forte balles à mains, la jeune meneuse brille dans une équipe malienne qui réunit toutes les qualités athlétiques et techniques pour monter sur la plus haute marche du podium au soir du 27 août.

Venue pour participer à un possible sacre de son pays qui est à la reconquête d'un titre continental qu'il n'a plus gagné depuis 2007, elle ne ménage aucun effort pour animer le jeu de son équipe.

