Maroc: Amnesty met en garde à propos du sort des civils piégés à Rakka

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

Dans une interview au New York Times du 2 juillet, le général Townsend expliquait que la coalition "tirait" sur tous les bateaux repérés sur l'Euphrate parce qu'elle part du principe qu'ils sont utilisés par l'EI pour "transporter des armes et des combattants".

L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui tient la chronique de la guerre en Syrie grâce à un réseau d'informateurs sur le terrain, dit avoir la preuve de la mort de 789 civils entre le 5 juin et mercredi, dont 200 enfants, sous les bombardements de la coalition et des FDS.

"Sachant que l'EI utilise des civils comme boucliers humains, les forces des FDS et de la coalition doivent redoubler d'efforts pour protéger les civils, notamment en s'abstenant de mener des frappes disproportionnées ou sans discrimination et en créant des passages sûrs leur permettant de quitter la ville", déclare Donatella Rovera.

Les civils se retrouvent à la fois sous le feu des engins piégés et des snipers de l'EI, "qui cible quiconque tente de fuir" et des tirs d'artillerie et des frappes aériennes de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis contre l'EI, souligne l'ONG britannique. La coalition vient en appui aux Forces démocratiques syriennes (FDS), une alliance de combattants kurdes et arabes soutenue par les Etats-Unis.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.