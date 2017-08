Maroc: Essaouira à l'heure du premier Festival Touratte des Arts populaires et musiques du monde

La 1ère édition du Festival Touratte des arts populaires et musiques du monde aura lieu du 25 au 27 août à Essaouira, sous le thème "Le rôle de la culture traditionnelle et populaire au sein du patrimoine universel".

Initié par l'Association "Trabout Imdoukal Ntidelssi pour l'environnement et le développement durable", le Festival Touratte des arts populaires et musiques du monde réunira autour de la musique et des arts populaires qui en sont le noyau, des activités et des représentations diverses et amorcera le projet d'une démarche intégrée regroupant arts, culture, sport et valorisation du patrimoine matériel et immatériel, indique un communiqué des organisateurs.

Cette manifestation culturelle se fixe pour objectif de promouvoir les arts populaires et de valoriser l'authenticité socioculturelle dans toute sa diversité et sa richesse, proposant un exemple de festivité citoyenne à diffuser à travers toutes les villes du Royaume, ajoute la même source.

La programmation du Festival Touratte des arts populaires et musiques du monde se veut à l'image d'un Maroc authentique, riche par sa diversité culturelle et ouvert sur le monde par son choix d'adhérer aux valeurs d'ouverture, de modération et de tolérance. Au programme des soirées musicales, des conférences, des ateliers (calligraphie, bois, coaching coopératives, audiovisuel), des soirées poésie, des expositions, des projections et un sport-day.