Mali: FC Nantes - Kalifa Coulibaly explique pourquoi il a rejoint les Canaris

Kalifa Coulibaly a débarqué chez les Canaris il y a quelques. L'attaquant international malien s'est engagé avec le FC Nantes pour 5 ans. Hier, le géant Malien (1,97 m) a été présenté à la presse. Et visiblement, l'Aigle de 26 ans devrait être l'homme de base de l'attaque nantaise.

Lors de sa présentation, le joueur a expliqué pourquoi il a décidé de rejoindre les Canaris.

« Mon agent m'a dit que le coach (Claudio Ranieri) me souhaitait. Je ne pouvais pas refuser de venir, c'est un grand entraîneur. Il a prouvé par le passé que c'était un grand coach, a lâché le joueur formé au Paris SG en conférence de presse. Quand on m'a proposé le FC Nantes, je n'ai pas hésité et j'ai tout de suite accepté, car c'est un club historique. Ici, je vais avoir l'opportunité de me montrer encore plus, a poursuivi Kalifa Coulibaly avant d'évoquer son passage à Paris (2011-2014) et en Belgique (2015-2017). Le projet qatari a donné la possibilité aux jeunes de jouer au PSG. Je suis allé ensuite en Belgique où je me suis épanoui, a déclaré l'Aigle Malien, tout en se disant apte à jouer contre l'OM, lors de la 4e journée de Ligue 1. Je suis prêt à jouer dès samedi si le coach fait appel à moi », a confié l'avant-centre de 1,97 m.