Tunisie: Enfin une porte de sortie pour Hamdi Harbaoui ?

A en croire les informations de la même source, Lokeren s'intéresserait à Hamdi Harbaoui. Et à une semaine de la fin du mercato, il pourrait rebondir dans un de ses anciens clubs. L'attaquant connait bien le Daknam puisqu'il y a évolué de 2011 à 2015 avant de revenir faire une pige en 2016. Lokeren cherche à se renforcer offensivement et Harbaoui apparaît comme la solution idéale. Il pourrait donc être prêté car Lokeren n'a pas les moyens de payer le salaire du Tunisien.

Hamdi Harbaoui et le Sporting Lokeren pourraient voir leur chemin se retrouver. L'attaquant tunisien a réussi six bons mois à Charleroi avant de revenir à Anderlecht. Sans surprise, il a été envoyé dans le l'équipe réserve d'Anderlecht et doit se retrouver un nouveau club. L'international tunisien de 32 ans ne rentre pas dans les plans de René Weiler au Sporting d'Anderlecht et pourrait, selon Het Laatste Nieuws, réaliser une troisième pige dans le pays de Waes.

