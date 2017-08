Sénégal: Mont-Rolland : Un terroir jaloux de ses traditions

Témoin du riche passé de Mont-Rolland (département de Tivaouane, arrondissement de Pambal), le sanctuaire Notre Dame de l'Assomption, juché sur les collines qui bordent le plateau de Thiès, surplombe tout le pays Ndut et révèle toute la beauté environnante.

Dans cette contrée qui a reçu le Christianisme en 1893, le dialogue interreligieux se vit intensément. Mont-Rolland vit aussi au rythme des traditions. Le combat de ces Sérères Ndut est de préserver cette cohabitation cordiale et pacifique entre musulmans et catholiques, mais aussi de conserver leur langue et développer les riches potentialités culturelles de leur terroir.

Un voyage à Mont-Rolland peut être une expérience enrichissante pour quiconque tente l'aventure. Quand on évoque cet endroit, on pense aussitôt à ces milliers de pèlerins catholiques qui viennent chaque année assister aux cultes célébrés dans ce havre de paix entouré de légende et de mystère. De l'extérieur, on croirait même que la majorité de la population est catholique. Mais Mont-Rolland est composé au trois quarts de musulmans.

Coincée entre les communes de Chérif Lô, Djender, Notto Gouye Diama et Fandène, cette zone vallonnée, située au nord-ouest de Thiès, est le fief des Sérères Ndut qui vivent de l'agriculture et de l'élevage.

Quand on vient à Mont-Rolland, on est émerveillé par le sanctuaire Notre Dame de l'Assomption qui surplombe la ville. Du haut de la colline rocheuse où il se trouve, on peut profiter d'une vue panoramique incroyable sur les habitations, la nature. Un charme que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et en descendant la colline, cette contrée dévoile sa vie locale figée dans le temps et dégage une atmosphère paisible qu'on se garderait bien de déranger.

Selon la tradition orale, les premiers peuplements sérères seraient venus du Fouta Toro, à la suite de mouvements migratoires. À l'origine, nous dit-on, les Sérères, qu'il s'agisse de ceux du Sine Saloum, des None, des Palor, des Safène, des Lala ou encore des Ndut, constituaient un seul peuplement. Mais avec les vagues de migration, ils se sont dispersés et se différencient par leurs langues, leurs coutumes, leurs organisations sociales.

À Mont-Roland, les Sérères Ndut représentent 70 à 80 % de la population et se concentrent dans les zones de Palo, Tivigne Tanghor, Ndiaye Bopp, Nguick Fall. Les Wolofs et des Peuls sont aussi bien représentés. Et tout ce beau monde vit en parfaite harmonie.

Aux temps, Mont-Roland, selon son maire, fut un grand point de traite. À en croire Yves Lamine Ciss, les prêtres ont attribué à l'État colonial le terrain devant abriter le point de traite en 1956. Mais, précise-t-il, ce n'est qu'en 1957 que ce point de traite a été installé. Ainsi, Mont-Rolland est devenu un grand centre commercial. « C'est pourquoi il y a eu beaucoup d'ethnies qui sont venues s'installer ici. Les Peuls sont venus pour pratiquer l'élevage. Quand l'école a été créée en 1948, les enfants des Ndut ne pouvaient pas suivre les troupeaux. Plus ou moins, les gens ont commencé à donner leurs troupeaux aux Peuls qui commençaient à s'installer progressivement. Il y a ensuite eu les Wolofs, et tout ce monde vit en parfaite harmonie », indique Yves Lamine Ciss.

Avant, nous dit le maire, la zone s'appelait le Ndut parce qu'elle était habitée par des Sérères Ndut. « L'appellation Mont-Rolland donnée par des missionnaires français qui y ont séjourné longtemps proviendrait des similitudes physiques de cette localité avec celle du Jura, en France », explique Yves Lamine Ciss.

Aujourd'hui, de l'avis du maire, Mont-Rolland qui couvre une superficie de 172 km² est la seule collectivité au Sénégal où le chef-lieu de la commune n'a pas donné son nom à la commune. « Les gens, quand ils viennent, croient que le village s'appelle Mont-Rolland, mais administrativement, il s'appelle Tivigne Tanghor », indique le maire de Mont-Rolland devenu une commune de plein exercice avec la communalisation intégrale née de l'Acte 3 de la décentralisation.

Le dialogue interreligieux, une référence à Mont-Rolland

Comme à Poponguine, Joal-Fadiouth et dans plusieurs autres localités du pays, Mont-Rolland vit intensément le dialogue interreligieux. Ici, catholiques et musulmans vivent dans une très belle symbiose et se soutiennent mutuellement.

Pendant plus d'un siècle, la paroisse de Mont-Rolland a été un centre spirituel au pays Ndut et accueille, chaque année, des milliers de pèlerins catholiques. Mais cette commune rurale compte plus de musulmans que de catholiques. Pourtant, le catholicisme est la première religion introduite dans la zone. En effet, Mont-Roland a reçu le Christianisme vers 1893 et l'évangélisation s'est poursuivie dans cette commune composée de 18 villages, dont six essentiellement catholiques, et qui compte une église paroissiale vieille de près de 90 ans, un sanctuaire diocésain et une communauté très dynamique. C'est par la suite que l'Islam est venu s'imposer grâce à Mame Alpha Thiombane qui l'a propagé en pays sérère du Ndut. Depuis, Islam et Christianisme font bon ménage.

Petit-fils de l'érudit de Darou Alpha, Oustaz Mohamed Thiombane estime que les rapports entre catholiques et musulmans sont au beau fixe à Mont-Rolland. « Nous communions dans la paix et la concorde pendant les fêtes religieuses à travers l'implication des uns et des autres, de part et d'autre », fait-il savoir.

Oustaz Mohamed Thiombane, directeur de l'école coranique « Madara Batoul Kourhane Bou Mame Alpha Thiombane » qui initie les enfants musulmans à la lecture et la mémorisation du Coran estime que quelques difficultés souvent liées à des incompréhensions surviennent entre communautés, mais sont vite apaisées.

Selon lui, le Gamou de Darou Alpha est un bel exemple de symbiose entre les deux communautés. Et il note avec satisfaction l'implication des habitants de Mont-Rolland dans l'organisation et plus particulièrement la mairie qui contribue financièrement et matériellement à la réussite de cet évènement religieux.

L'Abbé Augustin Thiaw, curé de la paroisse de Mont-Rolland, soutient pour sa part que les relations de l'Église avec la communauté musulmane sont des relations d'amitié, de considération et de respect mutuel. « La première cause, ce sont tous des parents, tous des Ndut. De Darou Alpha jusqu'à Mont-Rolland, c'est pratiquement la même famille qu'on retrouve.

C'est ce qui fait donc qu'aujourd'hui, musulmans et catholiques vivent dans une très belle symbiose », assure-t-il. D'ailleurs, note-t-il, Mont-Rolland peut se targuer d'avoir deux chefs religieux, à savoir le curé qui représente la communauté catholique et le Serigne de Darou Alpha qui représente la communauté musulmane. « Ce sont deux choses très importantes qui nous permettent de vivre intensément le dialogue interreligieux », indique le curé.

Pour l'organisation du Gamou de Darou Alpha, le comité scientifique a été marqué par la présence, depuis deux ans déjà, de beaucoup d'intellectuels catholiques, dont Thomas Gana Diouf. L'objectif, selon le curé, est d'aider à la redécouverte d'Alpha Thiombane qui fut le premier khalife de Darou Alpha. « Nous avons la chance d'avoir une culture écrite historique qui nous permette d'aider nos parents musulmans de la contrée à pérenniser les grandes figures historiques de nos contrées », indique Abbé Augustin Thiaw. De même, renseigne-t-il, la paroisse met à disposition toutes ses infrastructures pour aider la communauté musulmane à s'épanouir dans les organisations spécifiques telles que le Gamou de Darou Alpha.

Pour Pierre Faye, notable à Tivigne Tanghor et par ailleurs conseiller aux Affaires économiques à la paroisse de Mont-Rolland, le dialogue interreligieux à Mont-Roland, c'est dans le sang. « Ma propre sœur est musulmane alors que je suis catholique. Quand mon père est décédé le 23 juillet 1961, j'avais 13 ans, mais son héritier est un musulman », indique-t-il. « Le pays Ndut a été islamisé par Alpha Thiombane de Darou Alpha, mais sa sœur est catholique », renseigne-t-il.

Pour ce sexagénaire, le dialogue islamo-chrétien est une référence à Mont-Rolland, quelque chose qui se vit, une culture. « La présence d'une mosquée dans un quartier peuplé de catholiques suffit pour vous dire qu'à Mont-Roland, musulmans et catholiques forment une même communauté. On ne peut pas les distinguer. Mont-Rolland a réussi à regrouper les gens. On se marie entre nous. Les Peuls épousent les Sérères et vice-versa.

Quand il y a une fête comme le Gamou de Darou Alpha, tout le monde s'implique », affirme-t-il. « C'est dire que ce que nous avons au Sénégal, nous ne pouvons l'avoir ailleurs. Ce sont des bénédictions que nous avons reçues de nos aïeux », indique Pierre Faye qui plaide pour la modernisation du site qui abrite le Gamou de Darou Alpha depuis bientôt 90 ans. Même son de cloche du côté du maire, Yves Lamine Ciss, qui plaide pour la construction d'un centre islamique et d'une bibliothèque à Darou Alpha, mais aussi la finalisation des travaux de la mosquée Alpha Thiombane.