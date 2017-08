Le ministre du Développement communal du Burundi, Jeanne D'Arc Kagayo, a effectué, hier, une visite à Séwékhaye pour constater, de visu, l'impact des réalisations du Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc) sur les populations.

Dans ce village, le ministre burundais a apprécié l'impact positif sur la vie des populations qui ont commencé à exploiter un périmètre maraîcher.

Dans sa mission d'exploration des opportunités du Programme d'urgence de développement communautaire (Pudc) en vue de mettre en place un programme similaire dans son pays, le ministre du Développement communal du Burundi, a effectué, hier, une visite des installations de ce programme dans la région de Thiès. Jeanne D'Arc Kagayo a voulu surtout constater l'impact du programme d'urgence de développement communautaire (Pudc) sur la vie des populations. Elle s'est rendue, avec les techniciens du Pudc, dans le village de Séwékhaye, situé dans la commune de Ngoudiane, dans l'arrondissement de Thienaba. Le Pudc a construit un château d'eau d'une capacité de stockage de 200 m3 pour un coût de 350 millions de FCfa. Ce château d'eau a permis d'alimenter en eau potable 12 villages de la commune de Ngoudiane.

En plus de l'accès à l'eau, les populations se sont organisées en coopérative agricole pour exploiter un périmètre maraîcher de 5 hectares aménagé par les techniciens du Pudc en vue de favoriser l'entrepreneuriat rural. Ce périmètre maraîcher a commencé à être exploité par les 460 sociétaires qui ont rassemblé un capital de 6 millions de FCfa. Avec l'accès à l'eau, les populations cultivent de la patate douce, du piment, du gombo et des variétés de culture fourragère. Toutes ces spéculations, bien arrosées, ont commencé à se développer. C'est dans le périmètre maraîcher que les populations ont reçu le ministre du Développement communal du Burundi et sa délégation après la visite du château d'eau.

Le Secrétaire municipal de la Commune de Ngoudiane, Issa Tine, a expliqué à Mme Kagayo que cette réalisation du Pudc est importante pour le village de Séwékhaye et pour toute la commune car elle a permis l'accès à l'eau de 12 autres villages. Selon Issa Tine, le Pudc lutte aussi contre la pauvreté car le périmètre maraîcher permet le développement de l'horticulture et une chaine de valeur sur le plan local. Dans cette zone qui abrite un important marché de cheptel, surtout pour les petits ruminants, le Pudc a réalisé des abreuvoirs pour plus de 20.000 animaux domestiques.

Le chef du village de Séwékhaye, Modou Kandji, partage cet avis du secrétaire municipal. Il a remercié les autorités du pays d'avoir lancé le Pudc. Il indique que grâce à ce programme du gouvernement sénégalais exécuté par le programme des Nations Unies pour le développement, les jeunes et les femmes ont trouvé du travail et ne vont plus en ville pour vendre leur force de travail. En cela, le Pudc permet de lutter contre l'exode rural et la pauvreté car les populations ont été formées pour l'exploitation du périmètre maraîcher.

« On pense que le Sénégal sera la lumière d'Afrique avec le Pudc »

Ayant pris bonne note de tout cela et après une discussion à bâton rompu avec les acteurs locaux, le ministre du Développement communal du Burundi, Jeanne D'Arc Kagayo, a déclaré qu'elle a une «très bonne impression du Pudc». «Nous avons voulu constater de visu les résultats sur le terrain et nous avons vu les impacts importants et réels sur les populations avec le maraîchage. Ce programme est noble et produit des résultats en permettant de corriger les disparités entre les citoyens des villes et des campagnes. Ce programme, nous allons l'importer au Burundi pour une répartition plus équitable des ressources du pays», a confié le ministre du Développement communical du Burundi.

Constatant à sa grande satisfaction les premiers résultats du périmètre maraîcher, Mme Kagayo salue l'organisation des populations en coopérative pour exploiter le potentiel local. «La terre existait, mais elle n'était pas rentable, mais avec le forage, l'eau a créé un capital qu'on va exploiter et une richesse. Le Burundi va s'inspirer de cela car nous sommes un pays avec 90 % de la population vivant de l'agriculture et l'accès à l'eau nous intéresse beaucoup», a expliqué l'hôte du Sénégal. Elle a révélé que le Burundi a une « politique nationale de villagisation » mais les Burundais fuient les villages faute d'accès à l'eau, aux infrastructures de base.

Ainsi, elle pense que le Pudc version burundaise pourra corriger ces manquements. «Le Sénégal est notre modèle et nous pensons qu'il sera la lumière pour les autres pays d'Afrique avec le Pudc. L'invitation est formulée et nous demandons aux autorités sénégalaises de venir, dans quelques mois, au Burundi, pour voir et encadrer le bébé du Pudc qui va naître dans notre pays», a indiqué le ministre du Développement communal du Burundi.