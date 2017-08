Mali: Infrastructures - L'Etat a investi 19 milliards pour l'entretien des routes

Pour Traoré Seynab Diop, le Projet d'amélioration de l'accessibilité rurale (PAAR) concerne plus de 40 milliards de F CFA pour remettre en état près de 1700 km de routes dans les régions de Koulikoro et Sikasso. Le Projet d'amélioration de l'accessibilité rurale au Mali permettra d'accroître la productivité agricole en améliorant le réseau routier.

Pour la circonstance, Traoré Seynab Diop, Ministre de l'équipement et du désenclavement, a fait le point sur le projet d'amélioration d'accessibilité rurale, et également sur la politique du désenclavement intérieur du pays.

