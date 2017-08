Sénégal: Afrobasket féminin 2017 - Le Sénégal va jouer les quarts de finale "avec beaucoup de sérénité"

"Cela nous a permis d'asseoir notre basketball, de jouer et de mesurer les forces et les faiblesses de cette équipe. Nous avons aussi pu faire une rotation de nos joueuses", a-t-il souligné.

"L'Egypte est une équipe joueuse, une équipe très mobile, qui fait son jeu. Elle joue bien sur le plan tactique et fait beaucoup de tirs. Nous avons joué ce match avec notre rythme et en essayant d'arrêter l'offensive égyptienne", a analysé Maguette Diop.

Les Lionnes du Sénégal ont gagné quatre des matchs de poule et se sont inclinées lors du cinquième et dernier match, devant les D'Tigers du Nigeria.

"Le Cameroun est une équipe que nous avons vue et contre laquelle nous avons joué en 2015. Les réalités de 2015 ne sont pas celles de 2017. Le Cameroun est une bonne équipe. Et nous préparons ce match avec beaucoup de sérénité", a-t-il dit à la fin d'une séance d'entraînement des Lionnes du Sénégal.

